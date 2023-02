Zastrzyk gotówki dla regionu siedleckiego. Na inwestycje drogowe ponad 24 mln zł Beata Głozak 27.02.2023 21:11 Ponad 24 mln złotych na inwestycje drogowe trafi do samorządów w regionie siedleckim z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Największe dofinansowanie, ponad 5 mln na przebudowę trasy z Paprotni do miejscowości Łęczycki, dostał powiat siedlecki. – To kontynuacja zadania rozpoczętego 4 lata temu – mówi starosta Karol Tchórzewski.

Zastrzyk gotówki dla regionu siedleckiego. Na inwestycje drogowe ponad 24 mln zł (autor: Krzysztof Tchórzewski/Facebook)

- To jest przebudowa drogi Sokołów Podlaski - Zakrzew. Od granicy powiatu zrobiliśmy jeden etap, potem kolejny etap był robiony na terenie gminy Przesmyki. To by zamykało całość tego ciągu drogowego. Jest to bardzo ważne dla mieszkańców ze względu na to, że projekt został przygotowany już w 2014 roku, a mieszkańcy 2019 czekali na zrobienie - mówi Karol Tchórzewski.



Ponad 2 miliony dofinansowania dostały Siedlce na przebudowę ul. Cmentarnej od Niedziałka do Wojskowej.

- Skomunikujemy Cmentarną z Wojskową. Pojawi się rondo. Ułatwi to komunikację, a wiemy, szczególnie w godzinach porannych, około 8, jak wygląda sytuacja komunikacji w mieście. A poza tym chodniki, ścieżki rowerowe, połączenie do Świrskiego - mówi prezydent Andrzej Sitnik.



Wszystkie prace mają rozpocząć się w tym roku.

