W Siedlcach powstanie nowoczesna baza do serwisowania autobusów Olga Kwaśniewska 18.02.2025 19:13 Zajezdnia siedleckiego MPK przejdzie remont. Stacja obsługi autobusów stanie się nowoczesną bazą do remontu i serwisowania floty pojazdów, także tych elektrycznych. Projekt powinien być gotowy do czerwca, a cała inwestycja jeszcze w tym roku. Koszt modernizacji zajezdni to około 4 mln zł.

Podpisano umowę na modernizację zaplecza MPK w Siedlcach (autor: Siedlce Miasto Przyjazne/FB)

Nowoczesna baza do serwisowania autobusów powstanie w Siedlcach. Kompleksowy remont przejdą warsztaty przy ul. Starzyńskiego.

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Bogdan Kozioł wyjaśnia, że poprawią się warunki i standardy pracy mechaników.

— To jest obiekt z roku 1972. Wszystko robiono w nim według ówczesnych standardów. Wymieniamy praktycznie wszystko — będą nowe posadzki, oświetlenie dostosowane do obecnych wymagań, bramy wjazdowe — mówi Kozioł.

Remont jest możliwy w ramach wartego ponad 100 mln zł projektu dotyczącego miejskiej mobilności.

— Bardzo istotny projekt, który mamy nadzieję, że finalnie usprawni funkcjonowanie naszego przedsiębiorstwa, ale też poprawi jakość świadczonych usług komunikacyjnych naszym mieszkańcom. Bo po to ten projekt jest, aby nasi mieszkańcy czuli się komfortowo — podkreśla prezydent Tomasz Hapunowicz.

Projekt powinien być gotowy do czerwca, cała inwestycja jeszcze w tym roku.

— Jeśli chodzi o rynek siedlecki, to jest duży projekt dla nas. Przede wszystkim to jest kwestia projektowania założeń do tego projektowania, przygotowania i realizacji. Umowa przewiduje 120 dni na część projektową, a następnie część realizacyjną, tak aby do końca roku zrealizować projekt — informuje Mariusz Cizio z zarządu MKL Bau, która zrealizuje inwestycję.

Koszt modernizacji zajezdni to około 4 mln zł.

Czytaj też: „Dziura na dziurze”. Po ponad 40 latach ulica Terespolska przejdzie remont