Jest zgoda na kolejne bloki na mocy lex deweloper w Siedlcach Beata Głozak 27.03.2025 19:17 Będą kolejne bloki w na mocy lex deweloper w Siedlcach. Radni po długich i burzliwych dyskusjach wyrazili zgodę na dwie duże inwestycje - na terenie, gdzie działał dom dziecka i przy miejskim targowisku. Łącznie obie inwestycje zakładają powstanie prawie 250 nowych mieszkań.

Siedlce (autor: siedlce.budzet-obywatelski.org)

W Siedlcach powstaną kolejne bloki na mocy lex deweloper. Zgodę na to wyrazili radni po długich i burzliwych dyskusjach. Chodzi o dwie duże inwestycje - na terenie po domu dziecka i przy miejskim targowisku. Blok przy targowisku ma mieć 8 pięter, a blok na terenie po domu dziecka 4 piętra.

Radny Lewicy Maciej Drabio powiedział naszej reporterce, że nie zgadza się na nie w takiej formie.

- Za gęsta zabudowa, za dużo pięter, plac zabaw dla dzieci, nie na świeżym powietrzu, tylko wewnątrz. Po prostu w jakimś mieszkaniu ma być przewidziany w tej inwestycji przy Niedziałka, a inwestycja przy 11 listopada w ogóle nie przewiduje placu zabaw. Inwestor wskazał, że bodajże 400 metrów od tego bloku jest plac zabaw miejskich i on uważa, że to jest wystarczające - wyjaśnił.



Za inwestycjami opowiedział się radny Koalicji Obywatelskiej Tomasz Araszkiewicz, przyznając jednocześnie, że bloki w centrum nigdy nie będą spełniały wszystkich oczekiwań.

- Budować trzeba, w mojej ocenie trzeba budować i trzeba budować w miarę wysoko, żeby to poszło bądź w górę, bądź w dół, ale nie zbyt szeroko. Mamy problem z miejscami parkingowymi w śródmieściu, ale to jest problem, na który my tak naprawdę, my jako Rada Miasta nie pochyliliśmy się i nie zrealizowaliśmy tego jako miejsc płatnych - mówił.



Łącznie obie inwestycje zakładają powstanie prawie 250 nowych mieszkań. W przypadku tej przy targowisku sprzeciw wyraziło kilka osób mieszkających w bloku obok.

