Mieszkanka Ostrołęki okradziona metodą na policjanta i pracownika banku RDC 14.12.2022 14:31 Kolejna ofiara oszustów działających metodą "na policjanta" i "na pracownika banki", To 38-letnia mieszkanka Ostrołęki. Po otrzymaniu telefonu uwierzyła informacjom, że pieniądze na jej koncie są zagrożone. Łudząc się, że uczestniczy w policyjnej akcji zaciągnęła kredyt w wysokości 50 tysięcy złotych, a następnie dokonała 16 wpłat gotówkowych do bankomatu na wskazane przez oszustów konto.

Ostrołęczanka zgłosiła się we wtorek na policję i i zawiadomiła o oszustwie. Powiedziała, że zadzwonił do niej mężczyzna podający się za pracownika banku. W trakcie rozmowy powiedział, że pieniądze na jej koncie są zagrożone. Według niego ktoś na ostrołęczankę chcę zaciągnąć pożyczkę. Na koniec oznajmił, że on przekazuje już sprawę policji

Po chwili mieszkanka Ostrołęki odebrała kolejny telefon. Tym razem dzwoniła osoba, która przekazała jej informację, że dziś doszło do kilkunastu prób zaciągnięcia pożyczek oraz, że pracownica banku może być z oszustami w zmowie. Twierdziła, że można uratować jeszcze jej pieniądze, aby to zrobić 38-latka została powinna zaciągnąć pożyczkę.

Przekazała środki oszustom

Rozmówczyni zapewniła, że wówczas środki nie trafią na konto oszustów, ale ostrołęczanki. Oszustka poleciła także kobiecie zainstalowanie aplikacji i wypełnienie za jej pośrednictwem wniosku o kredyt, co ta niestety uczyniła. Następnie mieszkanka Ostrołęki odebrała z banku pochodząca z zaciągniętego kredytu gotówkę w wysokości 50 tysięcy złotych, którą zgodnie ze wskazówkami „wrzuciła” do wpłatomatu w 16 transakcjach. Po kilku godzinach zorientowała się, ze została oszukana, łącznie straciła kwotę 50 tysięcy złotych.

Policja apeluje o ostrożność

Służby przypominają, żeby nie być nazbyt ufnym podczas korzystania z bankowości elektronicznej. Dane do naszego konta i kody autoryzacyjne są danymi ściśle chronionymi i nikomu nie powinniśmy ich udostępniać. Policjanci nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy, ani też nie opowiadają nikomu o prowadzonych przez siebie policyjnych akcjach.

