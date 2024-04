Nowy most k. Ostrołęki może być gotowy 9 miesięcy wcześniej. Kiedy otwarcie? Alicja Śmiecińska 23.04.2024 18:52 Nowy most w Teodorowie na Narwi w powiecie ostrołęckim może zostać oddany nawet dziewięć miesięcy wcześniej. To oznacza, że kierowcy mogliby korzystać z nowej przeprawy już od czerwca przyszłego roku. – Dla mieszkańców ważne jest, żeby most był jak najszybciej oddany do użytku ze względu na korki w Ostrołęce – mówi starosta powiatu ostrołęckiego.

Budowa nowego mostu w Teodorowie na Narwi (autor: Powiat Ostrołęcki)

Nawet dziewięć miesięcy wcześniej niż zakładano nowy most w Teodorowie może zostać oddany do użytku. Chodzi o przeprawę na Narwi w powiecie ostrołęckim.

– Wykonawca zwrócił się do nas z propozycją przyspieszenia prac i zakończenia o dziewięć miesięcy wcześniej niż pierwotnie planowano. Dla mieszkańców ważne jest, żeby most był jak najszybciej oddany do użytku ze względu na korki w Ostrołęce – mówi starosta powiatu ostrołęckiego Stanisław Kubeł.

Szybsza budowa mostu to dla samego starostwa również możliwość oszczędności.

– Krótsza realizacja oznacza niższe koszty związane z waloryzacją kontraktu. To przyspieszenie powoduje, że ten most będzie nas mniej kosztował o co najmniej kilka procent, czyli od 5 do 10 milionów złotych – podaje Kubeł.

Jeśli most uda się rzeczywiście oddać do użytku szybciej, to kierowcy będą mogli z niego korzystać od czerwca przyszłego roku.

Planowany koszt inwestycji to ponad 130 mln zł. Most ma mieć ponad 247 metrów długości i prawie 14 metrów szerokości. Przeprawa połączy Teodorowo w gminie Rzekuń z Łęgiem Przedmiejskim w gminie Lelis.

Czytaj też: „Nie planuję większych ruchów kadrowych”. Paweł Niewiadomski prezydentem Ostrołęki