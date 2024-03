Śniadanie Wielkanocne z dostawą w Ostrołęce. Zgłoszenia do jutra

Śniadanie Wielkanocne z dostawą w Ostrołęce. Prezydent zaprasza starszych, samotnych oraz potrzebujących wsparcia ostrołęczan, którzy wyrażają chęć, by wolontariusze zawitali do ich domów z wielkanocnymi potrawami. Zgłoszenia telefoniczne są przyjmowane do jutra. Paczki będą rozdawane w Wielki Piątek 29 marca.