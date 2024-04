Gdzie łowić ryby na Mazowszu? Mamy sprawdzone miejscówki dla wędkarzy Iwona Rodziewicz-Ornoch 07.04.2024 16:02 Wiemy, gdzie na Mazowszu można złowić największe ryby. Prawie dwumetrowe sumy już dwukrotnie w ostatnich latach złowiono w Narwi. Na leszcze zaś warto wybrać się w okolice Płocka, trzeba jednak się liczyć z dużą konkurencją. – Jest tam tak duże nasilenie wędkarzy, że może być nawet problem z miejscówką – mówi prezes zarządu PZW Koło Narew w Ostrołęce.

Na sumy nad Narew do Ostrołęki, a na leszcze nad Wisłę do Płocka. W Radiu dla Ciebie sprawdzamy, gdzie warto wybrać się na ryby i które sprawdzone miejscówki polecają mazowieccy wędkarze.

Jeśli mamy ochotę na suma, warto wybrać się w okolice Narwi.

– Wędkarz Rafał Romaniuk dwa razy złapał wielkiego suma. Ma taką miejscówkę, gdzie mu się ten trzeci sum trzy razy zrywał – mówi prezes zarządu PZW Koło Narew w Ostrołęce Andrzej Raszkiewicz.

Sum jest drapieżnikiem, który żeruje na określonym terenie.

– On nigdzie nie emigruje, ponieważ jest rybą drapieżną stałego terenu, który sobie patroluje i na nim się odżywia. Jeżeli wędkarz wyciągnie stamtąd takiego suma, to po jakimś czasie na to miejsce przyjdzie następny duży osobnik, bo wie, że jest to dobry teren do bytowania i jest tam dość dużo pokarmu – zauważa Raszkiewicz.

W okolicach Płocka z kolei można złapać duże leszcze.

– Zdarza mi się jeździć nad Wisłę, na przykład w okolice Płocka, gdzie są bardzo fajne miejscówki, gdzie biorą leszcze. Niestety jest tam tak duże nasilenie wędkarzy, że może być nawet problem z miejscówką – dodaje Raszkiewicz.

Jeszcze wiosną do Narwi trafią setki tysięcy sztuk narybku. To między innymi sandacz, ukleja czy szczupak.

Żeby łowić, trzeba mieć kartę wędkarską i opłacić składkę. W okręgu mazowieckim wynosi ona w tym roku 410 zł.

