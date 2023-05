Zakaz zakazem, ale nic złego nikomu nie robię. Mieszkańcy Mławy korzystają z plaży na placu budowy Alicja Śmiecińska 23.05.2023 13:49

6 Zalew Ruda k. Mławy (autor: RDC)

Zakaz wchodzenia na plażę nad zalewem Ruda pod Mławą notorycznie łamany. Mało kto zwraca uwagę na ostrzeżenia na tabliczkach. Jak przekonała się nasza reporterka Alicja Śmiecińska, mieszkańcy za nic mają zakaz.

Choć na plażę nad zalewem Ruda koło Mławy jest zakaz wstępu, nie brakuje tam amatorów wypoczynku nad wodą. Nasza reporterka zapytała mieszkańców, dlaczego mimo zakazu wchodzą na plażę.

W ramach rewitalizacji zalewu przebudowana ma zostać zapora, naprawione wały oraz odmulone dno. Ponieważ to teren budowy może tam być niebezpiecznie.

– Prosimy, aby ze względów bezpieczeństwa mieszkańcy wstrzymali się z korzystania z plaży, gdyż jest to zamknięty teren budowy. Został on przekazany wykonawcy robót budowlanych, który zabezpieczył go przed dostępem osób nieupoważnionych, między innymi montując odpowiednie oznaczenia oraz stosują stały nadzór osoby stróżującej – mówi rzecznik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Anna Truszczyńska.

Wykonano już 70 proc. robót budowlanych, zakończenie prac planowane jest na koniec listopada.

Zalew Ruda został oddany w 1976 r. w wyniku spiętrzenia wód górnego biegu Mławki.

Źródło: RDC Autor: Alicja Śmiecińska/PA