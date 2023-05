Znika woda z zalewu Ruda w Mławie. Jest zakaz wstępu na plażę Alicja Śmiecińska 12.05.2023 20:32 W zalewie Ruda w Mławie znajduje się coraz mniej wody. Powodem jest rewitalizacja tego terenu. Jak tłumaczy rzecznik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, wodę trzeba spuścić, by kontynuować prace remontowe.

Kiedy otworzą zalew Ruda? (autor: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie)

Z zalewu Ruda w Mławie znika woda. Wszystko przez konieczne prace remontowe.

– W najbliższym czasie wykonawca przystąpi do robót budowlanych w górnej części zbiornika. W tym tygodniu rozpoczęto spuszczanie wody z górnej części zbiornika. Jest to proces długotrwały i może potrwać około miesiąca, w zależności od warunków atmosferycznych – mówi rzecznik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Aneta Truszczyńska.

Co istotne, na plażę jest całkowity zakaz wstępu.

– Prosimy, aby ze względów bezpieczeństwa mieszkańcy wstrzymali się z korzystania z plaży, gdyż jest to zamknięty teren budowy. Został on przekazany wykonawcy robót budowlanych, który zabezpieczył go przed dostępem osób nieupoważnionych, między innymi montując odpowiednie oznaczenia oraz stosują stały nadzór osoby stróżującej – dodaje Truszczyńska.

W ramach rewitalizacji zalewu przebudowana ma zostać zapora, naprawione wały oraz odmulone dno.

Wykonano już 70 proc. robót budowlanych, zakończenie prac planowane jest na koniec listopada.

Zalew Ruda został oddany w 1976 r. w wyniku spiętrzenia wód górnego biegu Mławki.

