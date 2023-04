Mniej za odbiór śmieci w Mławie. Na obniżki pozwoliła zmiana systemu naliczania Iwona Rodziewicz-Ornoch 25.04.2023 09:32 To ewenement. Za odbiór śmieci mieszkańcy Mławy będą płacić mniej i to aż o 16 proc. Obniżki radnym zaproponował burmistrz, a ci przyjęli uchwałę jednogłośnie.

Ratusz w Mławie (autor: UM Mława)

Mniej za odbiór odpadów mają zapłacić mieszkańcy Mławy. Na poniedziałkowej sesji burmistrz zaproponował radnym przyjęcie nowych stawek. Ci przyjęli je jednogłośnie. Zamiast 12,50 zł za metr zużytej wody, mławianie od lipca płacić 10,50 zł, czyli o 2 zł mniej

Jak to możliwe, że gdy ceny wokół wzrastają, w Mławie spadają? Od lipca ubiegłego roku w mieście zmienił się sposób naliczania opłat za odbiór odpadów. Mieszkańcy płacą w zależności od ilości zużytej wody – a nie jak wcześniej, od zadeklarowanej liczby osób.

Gdy opłaty naliczano według starej metody okazało się, że w systemie brakowało ponad 8 tys mieszkańców.

- Nowa metoda jest sprawiedliwa i pozwala uszczelnić system – mówi burmistrz Sławomir Kowalewski. - Jest metodą bardzo dobrą w ocenie mieszkańców, ponieważ jest metodą sprawiedliwą. Tak określili metodę od zużycia wody mieszkańcy podczas spotkań osiedlowych. To bardzo ważna informacja, bardzo ważny odbiór. Ona pozwala nam nie dokładać do systemu, bo od zużycia wody muszą płacić wszyscy. Powinni płacić wszyscy. To bardzo ważne, że mamy nadzór nad tym, jak funkcjonuje cały system - wyjaśnia.





A nadzór i wykrycie wielu tzw. martwych dusz pozwolił na obniżki. Burmistrz zaznacza, że na obniżenie ceny wpływ miało również to, że mieszkańcy Mławy produkują mniej odpadów.

- Nie wiem do końca, co jest powodem, ale też mamy mniejszą liczbę odpadów. Być może kryzys. Wiele czynników powoduje, jeszcze do końca nie znam tego uzasadnienia, dlaczego jest mniejsza ilość odpadów. Ale to dobrze. To aż dwa złote taniej - dodaje burmistrz.







Obniżka opłat to dla wielu mieszkańców duża niespodzianka.





Mieszkańcy mniej będą płacić od lipca.

