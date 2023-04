Tańsze śmieci w Mławie? Możliwe nowe stawki Alicja Śmiecińska 20.04.2023 21:53 Mniej za odbiór odpadów mają zapłacić mieszkańcy Mławy. Na poniedziałkowej sesji burmistrz zaproponuje radnym przyjęcie nowych stawek. Zamiast 12,50 zł za metr zużytej wody, mławianie płaciliby 10,50 zł, czyli o 2 zł mniej - mówi rzecznik ratusza Magdalena Grzywacz.

Ratusz w Mławie (autor: UM Mława)

Mławianie opłatę za odbiór śmieci mają zależną od zużytej wody. Teraz za każdy metr płacą 12,5 zł.

- Jest szansa, że będziemy płacić 10,50 zł. Jak to jest możliwe? Przede wszystkim dlatego, że mniej odpadów, mniej śmieci trafia do systemu gospodarki odpadami. I oddaliśmy do systemu mniej o 1,5 tony - tłumaczy Magdalena Grzywacz.





Jeśli radni przyjmą nową stawkę za wywóz odpadów, mieszkańcy mniej będą płacić od połowy roku.

