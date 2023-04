M. Wąsik: każdy powiat na Mazowszu będzie zaopatrzony w agregat prądotwórczy dużej mocy RDC 20.04.2023 15:35 Każdy powiat na Mazowszu będzie zaopatrzony w agregat prądotwórczy dużej mocy, który w razie awarii zabezpieczy dostawy energii elektrycznej - mówił wiceszef MSWiA Maciej Wąsik odnosząc się do porozumienia pomiędzy WFOŚiGW a PSP o finansowania zakupu agregatów dla OSP.

Każdy powiat na Mazowszu będzie zaopatrzony w agregat prądotwórczy dużej mocy (autor: WFOŚiGW w Warszawie)

W czwartek prezes zarządu WFOŚiGW w Warszawie Marek Ryszka i Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław Piotrowski podpisali porozumienie o współpracy przy realizacji programów finansujących działania PSP i OSP z województwa mazowieckiego. Chodzi o programy dofinansowujące zakup agregatów dużej mocy dla OSP oraz zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla komend powiatowych i miejskich PSP.

W spotkaniu uczestniczył wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, który podziękował WFOŚiGW "za doskonałą współpracę". - Dzisiaj możemy powiedzieć, że każdy powiat na Mazowszu będzie zaopatrzony w agregat prądotwórczy dużej mocy, który w ramach różnych zdarzeń, jakie mogą wystąpić, będzie można zaopatrzyć średniej wielkości miasteczko w energię elektryczną, gdyby doszło do tego typu awarii. To jest bardzo ważna inicjatywa - powiedział.

Fotowoltaika dla PSP

Dodał, że cieszy się również ze środków, które Fundusz przeznacza na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla PSP, co - jak powiedział - obniży koszty utrzymania formacji. - To ważny element naszego funkcjonowania, oczywiście sprzyjający środowisku, bo są to źródła odnawialne - zaznaczył.

Prezes zarządu WFOŚiGW w Warszawie Marek Ryszka podkreślił, że porozumienia są kontynuacją wcześniejszej współpracy pomiędzy Funduszem a Komendą Wojewódzką PSP, resortem spraw wewnętrznych i administracji i resortem klimatu i środowiska.

- Dzisiaj spotykamy się na podpisaniu dwóch porozumień. Pierwsze jest kontynuacją celu, jaki sobie założyliśmy po wybuchu wojny na Ukrainie, żeby wzmocnić gotowość do niesienia pomocy poprzez ochotnicze straże pożarne tak, aby na terenie każdego powiatu województwa mazowieckiego jedna jednostka OSP była wyposażona w agregat prądotwórczy o dużej mocy powyżej 100 kVA, który jest w stanie zasilić budynki użyteczności publicznej - powiedział Ryszka.

Odnosząc się do drugiego z porozumień zaznaczył, że dotyczy ono dofinansowania zakupu instalacji fotowoltaicznych z montażem na jednostkach komend powiatowych PSP. - Taki program realizujemy również dla ochotniczych straży pożarnych już od kilku lat - powiedział. Dodał, że w tym i ubiegłym roku na finansowanie fotowoltaiki, wybranych źródeł ciepła i termomodernizacji strażnic przeznaczono po 4 mln zł.

Mniejsze koszty i ekologia

Szef mazowieckiej PSP st. bryg. Jarosław Piotrowski zaznaczył, że agregaty prądotwórcze - jeżeli zajdzie konieczność ich użycia - będą zabezpieczeniem mieszkańców Mazowsza. Dodał, że fotowoltaika to nowe technologie, które wkraczają do PSP i OSP. - Na pewno poprawią warunki socjalno- bytowe strażaków, jak również obniżą koszty funkcjonowania strażnic - mówił.

Jak poinformował WFOŚiGW celem programu dotyczącego zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych dla komend powiatowych i miejskich PSP jest wspieranie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz zapobieganie powstawaniu lub ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

W ramach programu Fundusz dofinansuje do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 75 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Podobny program WFOŚiGW w Warszawie przygotował dla jednostek OSP.

W ubiegłym roku 142 jednostki OSP otrzymały prawie 4 mln zł w formie dotacji na działania związane z termomodernizacją swoich budynków, zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii oraz efektywnych źródeł ciepła.

Z kolei jeśli chodzi o zakup agregatów prądotwórczych o mocy minimalnej 100 kVA WFOŚiGW w Warszawie przekazał, że w ubiegłym roku w związku z rosyjską agresją na Ukrainę Fundusz uruchomił program w ramach, którego jednostki OSP z województwa mazowieckiego mogą uzyskać dotacje na zakup takich agregatów.

Agregaty dużej mocy w sytuacjach kryzysowych mają zapewnić dostęp do zasilania m.in. szpitalom i szkołom. W 2022 r. WFOŚiGW w Warszawie dofinansował zakup 28 agregatów przekazując jednostkom OSP ponad 955 tys. zł w formie dotacji.

