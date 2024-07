Odkrywajmy Mazowsze. Instytucje kultury z regionu z bogatą ofertą na wakacje RDC 25.07.2024 14:16 Co robić w wakacje na Mazowszu? Płockie i mazowieckie instytucje kultury z bogatą ofertą na lato. Do podróży po Mazowszu zachęcali dzisiaj w Płocku marszałek Adam Struzik, dyrektorzy muzeów i skansenów oraz prezes MROT.

Odkrywajmy Mazowsze. Instytucje kultury z regionu z bogatą ofertą na wakacje (autor: Samorząd Województwa Mazowieckiego)

Płockie i mazowieckie instytucje kultury z bogatą ofertą na wakacje. Do odpoczynku na Mazowszu zachęcał dziś w Płocku marszałek Adam Struzik.

– Czasami nie trzeba pokonywać kilkuset kilometrów, aby odpocząć na łonie przyrody. Mniej oczywiste kierunki mogą nas pozytywnie zaskoczyć, a brak tłumów jest dodatkowym atutem. Pozwólmy dać się zaskoczyć Mazowszu! - mówił.

Wakacje w skansenie

Bogatą ofertę wakacyjną ma Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

– Nasz skansen nigdy nie zasypia, a rytm życia, podobnie jak na dawnej mazowieckiej wsi, wyznaczają w nim pory roku. Dlatego latem zapraszamy m.in. na żniwa w skansenie, które odbędą się już 4 sierpnia, czy wykopki. A w każdą wakacyjną niedzielę do końca września w naszym skansenie można zobaczyć, jak w zagrodach krzątają się gospodarze, jak powstaje podkowa czy poznać warsztat szewski. Zapraszamy na cykl „Niedziele w skansenie”. Przygotowaliśmy moc atrakcji i dawnych zabaw dla młodszych i starszych – zachęcał Jan Rzeszotarski, dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Poza Żniwami w skansenie (4 sierpnia), Wykopkami w skansenie (1 września) czy cyklicznymi „Niedzielami w skansenie” muzeum zaprasza na koncert „Od nocy do nocy”, który odbędzie się w niedzielę, 10 sierpnia o godz. 20. Będzie można posłuchać utworów z polskich filmów w wykonaniu artystki Joanny Aleksandrowicz. Koncert jest bezpłatny.

Z kolei w niedzielę, 24 sierpnia skansen zaprasza na Dzień integracji osób z niepełnosprawnościami. Eskpozycja muzealna będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W trakcie całego dnia odbędą się pokazy dawnych zajęć gospodarskich i pracy rzemieślników, takich jak szewc czy kowal. Będzie można wziąć udział w warsztatach manualnych czy zabawach zręcznościowych oraz skierowanych do osób w spectrum autyzmu – „Cicha ścieżka”.

Lato z Olendrami

W wakacyjne weekendy warto odwiedzić Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. O ofercie mówiła Milena Kolibczyńska, kierownik działu upowszechniania i promocji w Muzeum Mazowieckim w Płocku.

– Wakacje to idealny czas, aby wybrać się do Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim, który o tej porze roku jest wyjątkowo urokliwy. Nasi goście mogą zwiedzić oryginalne, zabytkowe chałupy olenderskie z wyposażeniem, dawną szkołę i odrestaurowany kościół ewangelicko-augsburski. A przy okazji spędzić czas na łonie natury, w otoczeniu pachnących ziół i kwiatów - tłumaczyła.

Na lato Muzeum Mazowieckie w Płocku, którego oddziałem jest skansen osadnictwa nadwiślańskiego, zaplanowało ciekawe wydarzenia. Już 4 sierpnia w skansenie odbędą się drugie Wakacyjne Warsztaty Dawnych Zawodów. Ich tematem będzie przędzalnictwo i tkactwo. Chętni poznają tajniki produkcji przędzy i zobaczą, jak powstaje tkanina. Będą mogli spróbować także swoich sił w wytwarzaniu tych materiałów. Zajęciom będzie towarzyszył pokaz filmu i spektakl „Nić”. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Świetnym miejscem na odpoczynek od letnich upałów i podróż do minionych epok są wystawy w Muzeum Mazowieckim w Płocku. To słynna „Secesja”, „X wieków Płocka” przy ul. Tumskiej 8 oraz eleganckie „Art déco” przy ul. Kolegialnej 6.

Warto odwiedzić również Muzeum Żydów Mazowieckich oraz Spichlerz – Dział Etnograficzny muzeum. W tym drugim miejscu na zwiedzających czeka nieco egzotyki – do końca roku można zobaczyć tam wystawę „Tradycyjne zabawki japońskie”, na którą składa się ok. 300 wyjątkowych eksponatów z kolekcji Adrianny Wosińskiej.

Szczegóły i dokładne programy oraz godziny wydarzeń proponowanych przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku można znaleźć na stronach internetowych placówek oraz ich mediach społecznościowych.

Moc inspiracji – przewodniki turystyczne po Mazowszu

W podróż po Mazowszu warto zabrać nowe przewodniki turystyczne wydane przez samorząd województwa mazowieckiego „25 mikrowypraw po Mazowszu”, „Mazowsze nad wodą” i „Z rodziną przez Mazowsze”. Każdy z nich zachęca do poznawania Mazowsza w inny sposób. Przewodniki są dostępne w punktach informacji turystycznych wymienionych na stronie Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, a także w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki UMWM. Aby otrzymać komplet przewodników, należy wysłać e-mail na adres: marketing@mazovia.pl i umówić się na ich odbiór lub wysyłkę. Można je znaleźć również w wersji online, w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej, na stronie https://mazowsze.travel/.

Odpocznij na Mazowszu, podróżuj z flagą

Samorząd Mazowsza rozpoczął w tym roku nową kampanię turystyczną „Odpocznij na Mazowszu”. Ma ona zachęcać do poznawania kultury, sztuki i przyrody regionu, a także wybierania Mazowsza na swój cel wakacyjnych podróży.

– W 2022 roku wciągnęliśmy Państwa w zabawę mazo przygoda, mazo czas, mazo historie, mazo miejsca – wszystko to, co można połączyć z przedrostkiem „mazo”, czyli przedrostkiem, który tworzy naszą piękną nazwę „Mazowsze”. W tym roku idziemy o krok dalej i zachęcamy do odpoczynku na Mazowszu – mówiła Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki urzędu marszałkowskiego, prezes zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. – A kiedy już wyruszymy na wymarzony urlop, koniecznie zabierzmy ze sobą flagę Mazowsza. Dlaczego? Zapraszam do wspólnej zabawy, fotografowania i udziału w konkursie „Podróże z flagą Mazowsza” - wskazała.

W konkursie organizowanym przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną oraz Agencję Rozwoju Mazowsza będą nagradzane najlepsze zdjęcia z flagą Mazowsza wykonane w różnych zakątkach naszego kraju i świata. Szczegóły na stronie internetowej MROT.

Czytaj też: Letnie wycieczki tematyczne po Radomiu i Ziemi Radomskiej