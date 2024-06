Wakacje na Mazowszu. Jakie atrakcje czekają na mieszkańców naszego regionu? RDC 23.06.2024 14:47 W wakacje na Mazowszu nie będzie można się nudzić. Zajęcia sportowe, projekcje filmowe, spotkania w ośrodkach kultury - to wszystko czeka na mieszkańców naszego regionu. Rozpoczęły się wakacje, a więc dzieci i młodzież będą miały czas na to by szkolić swoje talenty i dzięki temu bez nudy spędzić dwa letnie miesiące. Sprawdziliśmy jakie miejsca odwiedzić.

Muzeum Wsi Mazowieckiej (autor: MWM)

Wakacje w Płocku

Zajęcia sportowe, projekcje filmowe w Kinie za Rogiem, spotkania w filiach Książnicy Płockiej, Plenerowa Akademia Rysunku i Malarstwa w Płockiej Galerii Sztuki - latem dzieci, które zostają w Płocku, będą miały w czym wybierać. Można także skorzystać z zaproszenia Muzeum Wsi Mazowieckiej i wybrać się do Sierpca na "Lato w skansenie". Mamy wiele różnych zajęć - mówi Joanna Szewczykowska.

- Będą warsztaty wycinania ludowych wycinanek, innego dnia będą to warsztaty na szkle malowane wykonywania lalek motanek. Warsztaty tkackie, czyli wykonywanie zakładek na ramkach tkackich. W każdym tygodniu zaproponujemy też papiero-plastyke i inne ciekawe zajęcia - mówi Szewczykowska.

Zajęcia w skansenie są organizowane od 1 lipca do 31 sierpnia od wtorku do piątku. Więcej informacji na stronie Muzeum Wsi Mazowieckiej.

Kino za Rogiem organizuje Filmowe wakacje

Od 24 czerwca do 5 lipca o 11.00 zaprasza na spotkania z najlepszymi animacjami i fabułami dla najmłodszych kinomaniaków. Płocka Galeria Sztuki z kolei zaprasza dzieci i młodzież do Plenerowej Akademii Rysunku - mówi dyr. Alicja Wasielewska.

- Zapraszamy każdą osobę która chciałaby odkryć i rozwijać swoje artystyczne umiejętności i na przykład spróbować wyrazić siebie za pomocą rysunku, zilustrować swoje myśli, wszystko to co podpowie mu wyobraźnia. To jest dobra okazja, aby pobudzać swoją wyobraźnie - mówi Wasielewska.

Jakie atrakcje w Siedlcach?

Już od poniedziałku startuje Wakacyjna Akademia Talentów w Centrum Kultury i Sztuki, która potrwa do końca lipca. Placówka jak co roku przygotowała zajęcia teatralne, wokalne, muzyczne i plastyczne. Dodatkowo zaprasza w lipcu także na Teatralne Spotkania pod Muralem, będą to cztery niedzielne spotkania z najlepszymi przedstawieniami dla dzieci. W tym roku zobaczymy spektakle; "Bukiet Talentów', "Maszyna czasu", "Lwi król" oraz "Muzyczne ZOO", będą tańce, śpiewy i wspólna zabawa na scenie.

Z kolei w sierpniu opiekę na tymi, którzy nie wyjeżdżają z Siedlec przejmie Miejski Ośrodek Kultury, który przygotował cykl zajęć pod hasłem "Lato w mieście". Będą zajęcia z tańca klasycznego i ludowego, zajęcia plastyczne, poetyckie, fotograficzne, z gry na gitarze, a także lekcje makijażu. Udział we wszystkich jest bezpłatny. Szczegóły i zapisy w placówkach.

Z kolei sportową, ale odpłatną ofertę przygotowała Agencja Rozwoju Miasta. W lipcu rusza wakacyjny kurs pływania dla dzieci, będą także półkolonie z wycieczkami, warsztatami kulinarnymi czy zajęciami sportowymi.

Ciechanów również z ofertą wakacyjną

Zajęcia aktorskie, sportowe czy survival. Na półkolonie zaprasza w wakacje dzieci w wieku 7-12 lat Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej.

- Gwarantujemy ciekawe i kreatywne spędzenie czasu - mówi dyrektor placówki Jolanta Szymańczyk.

- Półkolonie codziennie od 7.30 do 16. W naszej siedzibie przy ulicy 17 Stycznia będą organizowane gry miejskie, warsztaty, zajęcia wokalne, aktorskie, wybierzemy się do Parku Nauki Torus - mówi Szymańczyk.

Radom rusza z akcją Lato 24

Nauka pływania na deskach SUP, wodny plac zabaw, animacje dla dzieci czy boiska do siatkówki plażowej. Atrakcyjnie - zapowiada się Akcja Lato 24 , którą na wakacje organizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu.

Od strony ulicy Bulwarowej i ulicy Stasieckiego od dziś czynne są dwa kąpieliska z pomostami nad zalewem na Borkach.

- Rowerzystom będzie łatwiej tam dojechać – mówi Dariusz Osiej z MOSiR-u.

- Dobiegła także końca budowa asfaltowego łącznika dla rowerzystów, który połączył pumptruck z ścieżką rowerową wokół zalewu. Boiska do siatkówki plażowej to wszystko w MOSiR Borki codziennie od godziny 10 do 16, czyli wypożyczalnia sprzętu wodnego, kąpieliska strzeżone i wodny plac zabaw - mówi Osiej.

Radomskie baseny zapraszają na naukę pływania, zajęcia fitness, a na kortach przy ul. Bulwarowej będzie można nauczyć się podstaw tenisa ziemnego.

