„Twoje Mazowsze” z Milanówka w Polskim Radiu RDC. Co w audycji? Adam Abramiuk 05.10.2024 04:43 W Polskim Radiu RDC kontynuujemy naszą podróż po Mazowszu. Tym razem w audycji „Twoje Mazowsze” odwiedzimy podwarszawski Milanówek. Zapraszamy od 10:00 do 14:00.

„Twoje Mazowsze” dziś z Milanówka. Jedno z miast-ogrodów przyciągnie swoim pięknem naszego redaktora Piotra Łosia.

- Jest to właściwie coś pionierskiego. W Polsce Milanówek był, jeśli nie pierwszy, to jednym z pierwszych takich miast powstałych właśnie na podstawie idei miasta ogrodu, czyli podmiejskiej siedziby, w tym przypadku warszawiaków. Inteligencja i ludzie mający pieniądze właśnie ze stolicy kupowali tutaj działki - mówi Łoś.



Milanówek to także historia II wojny światowej i Polskiego Państwa Podziemnego.

- W Milanówku było również bardzo wielu działaczy Armii Krajowej i osób związanych z rządem polskim na uchodźstwie, więc mówiło się, że Milanówek to taki mały Londyn, przede wszystkim poprzez działalność konspiracyjną tych wszystkich osób - tłumaczy nasz redakcyjny kolega.





A co w programie?

- Oczywiście o Milanowskim Towarzystwie Letniczym, ponieważ pod jego auspicjami przygotowujemy ten program. Będzie mowa o kortach tenisowych, będzie mowa o spacerach po Milanówku, o szkolnictwie i o wielu, wielu jeszcze innych sprawach. Ale najważniejszym powodem bytności Polskiego Radia RDC w Milanówku jest stulecie milanowskiego jedwabiu - zapowiada nasz redaktor.

Zapraszamy od 10:00 do 14:00.

