Świętujemy 355. urodziny Góry Kalwarii. „Twoje Mazowsze” wyrusza w nową trasę RDC 01.03.2025 06:11 Góra Kalwaria kończy w tym roku 355 lat. W tym podwarszawskim miasteczku, powołanym jeszcze przez króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, będzie dziś nasz dziennikarz Piotr Łoś wraz z audycją „Twoje Mazowsze”. – Opowiemy m.in. o koncertach w tzw. Dworku na Brzozowej i w ogóle będziemy mówić o muzyce, ale nie tylko – zaprasza.

Polskie Radio RDC znowu w trasie. Tym razem odwiedzamy Górę Kalwarię, a jest ku temu wiele powodów.

Dziś w hali sportowej w Górze Kalwarii odbędzie się koncert Classica Calvaria 2025 z udziałem Małgorzaty Walewskiej i Leszka Świdzińskiego. Wydarzenie pod patronatem Polskiego Radia RDC organizowane jest z okazji 355. rocznicy nadania praw miejskich Górze Kalwarii. Również dziś Bieg Stefana oraz Rajd Monte-Calvaria 2025.

Góra Kalwaria ma ciekawą historię powstania.

– Jednym z biskupów poznańskich był Stefan Wierzbowski. W roku 1670 miał 50 lat i postanowił w swojej własnej wsi o nazwie Góra założyć nową Jerozolimę, czyli miasto na planie krzyża. Zaplanował sobie biskup, że ma być to miejsce kultu męki pańskiej, ale także normalny organizm miejski – mówi Piotr Łoś.

Jak przypomina nasz dziennikarz, Góra Kalwaria z czasem stała się wielokulturowa.

– Byli w niej bowiem Żydzi, to bardzo silny i sławny ośrodek judaizmu na Mazowszu. Byli także ewangelicy, m.in. z racji Urzecza, której jest wokół góry Kalwarii, ale także Rosjanie z powodu koszar wojskowych, które mieli właśnie w Górze Kalwarii – podaje.

Góra Kalwaria i pobliski Czersk to kopalnia zabytków. W naszej audycji będziemy gościć znakomitych gości.

– W Czersku działa Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, przez wiele lat prowadzone przez panią Barbarę Jabłońską, a obecnie przez dr. Piotra Rytko wraz z zespołem. Dr Maurycy Łukasz Stanaszek zajmuje się Urzeczem, a państwo Bożena i Wojciech Prus-Wiśniowscy dbają o historię – dodaje Łoś.

Będzie również o kulturze.

– Opowiemy też o koncertach w tzw. Dworku na Brzozowej i w ogóle będziemy mówić o muzyce, również z Dariuszem Falaną z ośrodka kultury, bo Góra Kalwaria i okolice to także miejsce, gdzie kwitła i jeszcze jest zachowana tradycyjna muzyka wiejska – dodaje Łoś.

Zapraszamy do słuchania do godz. 10:00 do 14:00.

PLAN ROZMÓW

10:10 | Arkadiusz Strzyżewski, burmistrz miasta i gminy Góra Kalwaria – o 355. rocznicy nadania praw miejskich Górze Kalwarii oraz o Biegu Stefana, którego jest pomysłodawcą. Bieg ten jest organizowany w hołdzie założycielowi Góry Kalwarii biskupowi Stefanowi Wierzbowskiemu

10:30 | Piotr Chmielewski, zastępca burmistrza – historia współczesna, atrakcje gminy, historia powstania Nowej Jerozolimy i Góry Kalwarii

10:45 | burmistrz Arkadiusz Strzyżewski oraz Piotr Bernaciak, dyrektor (od 1 marca) Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii – przed startem Biegu Stefana, w którym obaj biorą udział

11:10 | Dariusz Falana, dyrektor Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii – zaproszenie na wydarzenia artystyczne zarówno w Górze Kalwarii, jak i na Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku; atrakcje turystyczne regionu

11:30 | dr Piotr Rytko, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku – spacery tematyczne po Górze Kalwarii i Czersku; wielokulturowość Góry Kalwarii oraz dr Łukasz Maurycy Stanaszek, antropolog i archeolog, odkrywca i badacz Urzecza oraz przemian osadniczych i kulturowych w Dolinie Środkowej Wisły

12:10 | Koncert CLASSICA CALVARIA 2025 z udziałem Małgorzaty Walewskiej, Leszka Świdzińskiego oraz Orkiestry i Artystów Europejskiej Fundacji Promocji Sztuki Wokalnej pod kierownictwem Krzysztofa Kozakiewicza

Goście: Leszek Świdziński, tenor, solista Polskiej Opery Królewskiej, Aleksandra Świdzińska, dział organizacji wydarzeń artystycznych Ośrodka Kultury Góra Kalwaria i Krzysztof Kozakiewicz, dyrygent

12:30 | Andrzej Kamiński, właściciel Dworku na Brzozowej, w którym organizuje cykliczne koncerty muzyki klasycznej z udziałem znanych solistów (jak np. Waldemar Malicki); celem koncertów jest upowszechnianie kultury wysokiej wśród mieszkańców i spotkania z najlepszymi artystami, grającymi muzykę klasyczną oraz Arkadiusz Kiełbus, dyrektor Rajdu Monte Calvaria

13:00 | Wojciech Prus-Wiśniowski, prezes Towarzystwa Miłośników Góry Kalwarii i Czerska, popularyzator dziejów miasta, założyciel prywatnego muzeum regionalnego oraz Barbara Jabłońska, była prezes czerskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, pomysłodawczyni i założycielka zespołu URZECZEni, który kultywuje tradycję Nadwiślańskiego Urzecza

Polskiego Radia RDC można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.