Pieszy rajd, ciekawy pomnik i wyjątkowe muzeum. „Twoje Mazowsze” wita wiosnę w Warce RDC 22.03.2025 06:19 Znana nie tylko z warzenia piwa Warka – to dziś jedziemy tam z audycją „Twoje Mazowsze”. W tym mazowieckim mieście o g. 9:00 rozpoczyna się 39. pieszy rajd „Witaj, wiosno”, a godzinę później startujemy z naszym programem. – Wszystko to będzie zaczynało się właśnie na rynku w Warce, potem będzie przemarsz, będą ci młodzi ludzie, głównie młodzież, ale pewnie nie tylko, maszerować wzdłuż Pilicy – zaprasza prowadzący audycję Piotr Łoś.

– Wszystko to będzie zaczynało się właśnie na rynku w Warce, potem będzie przemarsz, będą ci młodzi ludzie, głównie młodzież, ale pewnie nie tylko, maszerować wzdłuż Pilicy. Ten zespół dworsko-parkowy w Warce położony jest bowiem nad samą Pilicą. To powitanie wiosny zakończyć ma się właśnie w parku i dworze Pułaskich w Warce – zaprasza Piotr Łoś.

Warka staje się coraz bardziej miastem turystycznym.

– Ma przepiękny rynek z ratuszem wybudowanym w 1821 roku. Kościół, ale tych kościołów w ogóle było więcej. Dla mnie fascynujące jest to, co współczesnego powstało właśnie na rynku w Warce. Otóż stoi tam pomnik hetmana Stefana Czarnieckiego – dodaje Łoś.

Warka jest również blisko związana z Kazimierzem Pułaskim.

– Ojciec generała Kazimierza Pułaskiego był właśnie starostą wareckim i rodzina Pułaskich mieszkała w dworze, który stoi do dziś, a w którym mieści się obecnie Muzeum Kazimierza Pułaskiego i jest to taka część Warki, która nazywana jest Winiarami – wyjaśnia Łoś.

Warka to także browarnictwo. – Nie ma co ukrywać, ale ze względu na przywilej pierwszeństwa dostawy piwa na dwór książęcy, Warka związana jest z warzeniem piwa. I to jest taka tradycja, która utrzymywała i utrzymuje się od wieków – podkreśla Łoś.

PLAN ROZMÓW

10:10 | Iwona Stefaniak, dyrektor Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego

10:35 | Karol Kucharski, historyk, kustosz w muzeum, pomysłodawca otwartej niedawno wystawy „PUŁASKI 272. 25 lat Polski w NATO”; głównym bohaterem tej nietypowej ekspozycji jest flagowy okręt polskiej Marynarki Wojennej – ORP „Gen. K. Pułaski”

11:10 | dr Tomasz Rawski, burmistrz Warki

11:35 | Marzena Jankowska, prezes PTTK w Warce – m.in. o rajdzie „Witaj, wiosno” organizowanym przez PTTK

12:10 | Jakub Tuszyński, Tuszyńscy Miody z Tradycjami Gospodarstwo Pasieczne, klub Kajakowy Korek Warka – o słynnych grójeckich jabłkach, Szlaku Jabłkowym, unikatowym miodzie z jabłkiem grójeckim oraz atrakcjach turystycznych w Warce

12:35 | Leszek Owczarczyk, historyk, współorganizator Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Turystycznej „SpłyWarka”

13:00 | Karolina Parys, starszy instruktor ds. kultury w Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na Długiej” – o historii i działalności Dworku na Długiej oraz najbliższych wydarzeniach | Zofia Górecka, społeczna wiceprezes Orkiestry działającej w strukturach GIK „Dworek na Długiej” – o historii orkiestry, jej obecnym składzie, największych sukcesach i osiągnięciach oraz planach koncertowych na najbliższe miesiące

