Na pograniczu Mazowsza i Podlasia. Dziś „Twoje Mazowsze” z Węgrowa Adam Abramiuk 18.01.2025 07:33 Polskie Radio RDC kontynuuje swoją podróż po regionie. Dziś z audycją „Twoje Mazowsze” będziemy w Węgrowie - mieście na pograniczu Mazowsza i Podlasia. Zapraszamy do słuchania od godziny 10:00.

Piotr Łoś z audycją „Twoje Mazowsze” dziś prosto z Węgrowa. Będziemy nadawać z Domu Gdańskiego - siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Augusta Cieszkowskiego. Co nas tam czeka?

- Węgrów to przede wszystkim miasto zabytkowe z punktu widzenia centrum, rynku, tej historii i zabytków jest w Węgrowie dużo. Nie polecam Państwu dyskusji z mieszkańcami Węgrowa na temat ich historii, bo znają oni ją doskonale i wiedzą oni doskonale, że miasto to leży na pograniczu Mazowsza i Podlasia - mówi gospodarz programu.

- Mam nadzieję, że podczas programu wyjaśnimy szczegóły, na czym polega to pogranicze, dlaczego raz niektórzy mówią o Węgrowie, że to Podlasie, innym razem mówi się, że to województwo mazowieckie. To pogranicze cały czas jakoś skutkuje, cały czas jest widoczne i obecne - dodaje Piotr Łoś.



- W Węgrowie byli Szkoci, co wiązało się z rozwojem lokalnego rzemiosła. Węgrów był otwarty na innowierców. Podczas gdy w Warszawie luteranie, ewangelicy nie mogli modlić się swobodnie i nie mieli swojej świątyni, właśnie parafia ewangelicka w Węgrowie była także parafią dla Warszawy - opowiada nasz redakcyjny kolega.



Zapraszamy do słuchania od godziny 10:00.

PLAN ROZMÓW

10.10 Paweł Marchela, burmistrz Węgrowa - dawny i współczesny Węgrów

10.30 Miejska Biblioteka Publiczna im. Augusta Cieszkowskiego i jej działalność: Małgorzata Kamińska (oddział dla dzieci) - teatrzyki dla dzieci organizowane przez bibliotekę; gala Najlepszy Czytelnik Roku, Anna Szymańska (oddział dla dorosłych) - jubileusz Jarmarku Literackiego; wystawy; promowanie młodych artystów-plastyków, Krzysztof Supeł z Klubu Łowieckiego - otwarta 17 stycznia 2025 wystawa malarstwa Ryszarda Czwarnoga i fotografii na płótnie Andrzeja Wierzbieńca pt. "Myśliwi nie tylko polują", Michał Maciej Piotrowski i Dorota Drewnowska-Filipek - hodowcy psów rasy ogar polski z Węgrowa

11.00 Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie

11.10 Maria Koc, poseł RP - o klasztorze poreformackim, o tym, jak udało się zjednoczyć siły i wyremontować obiekt oraz stworzyć Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie

11.30 dr Marek Sobisz, dyrektor Centrum Dialogu Kultur - o działalności bieżącej i uroku miejsca

12.10 Ewa Besztak, starosta węgrowski - o Węgrowie jako stolicy powiatu, inwestycje, rozwój kulturalny miasta i regionu; tożsamość pogranicza mazowiecko-podlaskiego, Katarzyna Zabadała, dyrektor Węgrowskiego Ośrodka Kultury - o działalności i najbliższych wydarzeniach w Węgrowskim Ośrodku Kultury

12.30 Eliza Czapska, dyrektor Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, Małgorzata Pepłowska, tkaczka dwuosnowowa, jedna z najbardziej cenionych tkaczek - rękodzielniczek w Polsce

13.10 Wanda Kosińska i jej córka Agnieszka Kosińska - pamięć powstania styczniowego 1863 roku w tradycji rodzinnej i w wychowaniu węgrowskiej młodzieży

Polskiego Radia RDC można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.