Twoje Mazowsze poświątecznie. Dziś odkrywamy tajemnice Wołomina RDC 28.12.2024 05:11 W Polskim Radiu RDC kontynuujemy nasze podróże po Mazowszu i odkrywamy perełki województwa. Tym razem odwiedzamy Wołomin. W Starej Elektrowni porozmawiamy m.in. z burmistrz Elżbietą Radwan o planach powstania muzeum miasta. Będzie też o dawnej hucie szkła, Huraganie Wołomin i słynnych siostrach Dydkównach. Zapraszamy od godz. 10:00 do 14:00!

Wołomin (autor: wikipedia.org)

Tuż po Świętach Bożego Narodzenia w Polskim Radiu RDC odkrywamy tajemnice regionu. W audycji Twoje Mazowsze dziś witamy w Centrum Aktywności Wołomin. Do słuchania zaprasza autor audycji Piotr Łoś.

– Z panią burmistrz Wołomina jestem umówiony między innymi na rozmowę o tym, czy kiedykolwiek w tym mieście powstanie muzeum miasta, bo jest oczywiście Muzeum Nałkowskich, to bardzo zacna placówka, ale zajmująca się przede wszystkim literaturą. A muzeum, czy będzie? Pani burmistrz podobno ma na ten temat swoje plany i przemyślenia. Mam nadzieję, że o nich usłyszymy – mówi Łoś.

Porozmawiamy także o dawnej hucie szkła.

– Będzie także o Miejskim Domu Kultury w Wołominie. Mieszkańcy wiedzą, że to taka placówka, która wyrosła na dawnej historii huty szkła, do której obiekt niegdyś należał. Od wielu już lat jest domem kultury miasta i gminy Wołomin – przypomina Łoś.

Nie zabraknie nawet wątków sportowych.

– Porozmawiamy także o Huraganie Wołomin. To klub sportowy znany z koszykówki, siatkówki, piłki nożnej. No i oczywiście wszyscy z Państwa zapewne pamiętają, że najsłynniejsze siostry to siostry Dydkówny, to one właśnie są z Wołomina – dodaje Łoś.

Zapraszamy do słuchania w godzinach 10:00–14:00.

PLAN AUDYCJI

g. 10:07 | Elżbieta Radwan burmistrz miasta i gminy Wołomin

20-lecie urzędowania p. ER jako burmistrz (podsumowanie), sprawa remontu trasy nr 634 z perspektywy miasta oraz ul. Fieldorfa, z tej samej miejskiej perspektywy -–relacje z PKP i Kolejami Mazowieckimi, perony, brak kasy biletowej itp., co dalej z terenem po dawnym „Globi” (plac „parking” w centrum miasta tuż przy stacji kolejowej), czy Wołomin doczeka się muzeum historii miasta, czy pozycji Wołomina „zagraża” coraz prężniej rozwijającemu się Radzyminowi (dawne miasto powiatowe), inwestycje miejskie (Stara Elektrownia, remonty Huraganu itp.)

g. 10:40 | Jolanta Mosak, dyrektorka Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie, Marcin Ołdak, nauczyciel historii w tejże szkole

jubileusz 80-lecia LO (wydarzenia, podsumowanie, historia w zarysie)

g. 11:07 | Agata Sobczak, dyrektorka Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowski, Krystyna Gostyńska, pracownik merytoryczny tegoż muzeum

ciekawostki z życia pisarki Zofii Nałkowskiej i jej rodziny (święta, czas karnawału, podróże, ulubiony koń „Pomidor” itp.), kolędowanie na wsi wołomińskiej i w muzeum (najnowsza inicjatywa grupy rekonstrukcyjnej, związanej luźno z muzeum)

g. 11:35 | Marta Rajchert, dyrektorka Miejskiego Domu Kultury, Romualda Wilczak, przewodnicząca Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW)

działalność MDK-u (rozległa), w tym UTW (silny wątek wykładowy)

g. 12:05 | Barbara Ługowska, prezes Koła Polskiego Związku Niewidomych (Okręg Mazowiecki) w Wołominie

działalność Koła, sytuacja niewidomych i słabowidzących w Wołominie i regionie; udany remont siedziby Koła

g. 12:35 | Teresa Urbanowska, dziennikarka, animatorka projektów artystyczno-plastycznych, "człowiek instytucja"

rozmowa o Wołominie oczami dziennikarki i działaczki społecznej

g. 13:10 | Anna Wojtkowska, kronikarka środowiska nauczycielskiego Wołomina i okolic, autorka wielu artykułów i opracowań (prasa lokalna, portale internetowe, „Rocznik Wołomiński”), poświęconych wybitnym Wołominianom, kustoszka pamięci, autorka również monumentalnej dwutomowej książki „Za Bramą Wiecznego Spokoju. Zwykli niezwykli związani z ziemią wołomińską”, Wołomin 2021

Polskiego Radia RDC można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych oraz online na rdc.pl/player.