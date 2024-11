„Twoje Mazowsze” z wizytą w Płońsku. O czym dziś w audycji Piotra Łosia? Adam Abramiuk 23.11.2024 05:19 W Polskim Radiu RDC kontynuujemy nasze podróże po perełkach naszego województwa. Tym razem z audycją „Twoje Mazowsze” zawitamy do Płońska. Porozmawiamy o Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta, dworku „Sienkiewiczówka” w Poświętnem, a także Płońsku z perspektywy archeologa. Zapraszamy do słuchania od 10:00 do 14:00.

Twoje Mazowsze (autor: RDC)

„Twoje Mazowsze” zawita dziś do Płońska. A dokładnie - do dawnego, odnowionego dworca. Na audycję zaprasza Piotr Łoś.

- Pełni teraz funkcje kulturalne. Powstaje tam muzeum lokalne, tam też siedzibę znalazła Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta, założona przez panią Mirosławę Krysiak i nosząca jej imię. Obok wieża ciśnień, także wyremontowana, a w niej planetarium i obserwatorium astronomiczne - mówi.



Płońsk to też wyjątkowa postać Dawida Ben Guriona.

- Jeden z głównych założycieli państwa Izrael i jego pierwszy premier. Kamienica, w której mieszkał, stoi i jest jedną z atrakcji turystycznych Płońska. Tuż obok znajduje się Dom Pamięci, w którym opowiada się o współistnieniu w Płońsku narodów polskiego i żydowskiego - wyjaśnia Łoś.



Porozmawiamy też o tym, jak zmienia się miasto.

- Po wielu, wielu latach w Płońsku udała się rewitalizacja rynku miejskiego, będącego centrum bardzo historycznego układu urbanistycznego, stanowiącego obiekt zabytkowy. Tam podczas prac znaleziono dużo artefaktów i śladów przeszłości, których odkrycie przedatowuje i to bardzo porządnie do tyłu początki miasta - dodaje Piotr Łoś.



Zapraszamy do słuchania od 10:00 do 14:00.

PROGRAM:

Dawny i współczesny Płońsk (rewitalizacja zabytków, najważniejsze inwestycje, modernizacja miasta, wyzwania na przyszłość) - Andrzej Pietrasik, burmistrz Płońska oraz Filip Przedpełski, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Płońsku

O Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska im. M. Krysiak, jej historii, nowej siedzibie w odrestaurowanym budynku dawnego dworca kolejowego z 1924 roku oraz otwartej kilka dni temu wystawie „Lata dwudzieste, lata trzydzieste... Spacerem po przedwojennym Płońsku” - Katarzyna Przybylska, kierowniczka Pracowni oraz Marta Kasperowicz i Monika Kopańska - dokumentalistki Zespołu Historycznego

Dworek „Sienkiewiczówka” w Poświętnem - Edyta Łukomska, specjalista w Dziale Szkoleń i Wydawnictw, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego (MODR) Oddział Poświętne w Płońsku

Planetarium i obserwatorium astronomiczne w Płońsku - Adam Derdzikowski, koordynator placówki, popularyzator nauki, opiekun Koła Miłośników Astronomii

Dom Pamięci w Płońsku (historia pożydowskiej kamienicy mieszczącej Dom Pamięci, dzieje Żydów płońskich w relacji z Polakami; nowe wystawy: „Spójrz - przypomnij!” oraz „Byli sąsiadami: ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady”; mapa dźwiękowa Płońska dostępna od 23 listopada) - Piotr Dąbrowski, koordynator Domu Pamięci

Płońsk z perspektywy archeologa - Marek Gierlach, archeolog, odkrywca wielu nowych danych z dziejów średniowiecza i przełomu z dziejami nowożytnymi

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku i jego działalność (m.in. muzyczna - Młodzieżowa Orkiestra Dęta i Mażoretki) - Jolanta Marzęcka, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, Leszek Kalkowski, kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry Dętej "Con Grazia" oraz Maria Piórkowska i Alicja Królak z grupy taneczno-marszowej "Mażoretki MCK Diament" działającej w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku od 1999 roku

Polskiego Radia RDC można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.