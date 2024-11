„Twoje Mazowsze” z podwarszawskiego Sulejówka. Piotr Łoś o J. Piłsudskim i nie tylko Adam Abramiuk 08.11.2024 17:46 Kontynuujemy naszą podróż przez region – już jutro w audycji „Twoje Mazowsze” Piotr Łoś odwiedza Sulejówek. Porozmawiamy o Milusinie, gdzie mieszkali Aleksandra i Józef Piłsudscy, a także o Jędrzeju Moraczewskim i jego żonie Zofii. Odwiedzimy również Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Zapraszamy od 10:00 do 14:00.

W Polskim Radiu RDC znów jedziemy odkrywać tajemnice Mazowsza. Tym razem zawitamy w sobotę do podwarszawskiego Sulejówka. Z audycją „Twoje Mazowsze” wybierze się tam Piotr Łoś, który mówi, że Sulejówek to przede wszystkim Milusin.

- Przeuroczy, jedni mówią dworek, drudzy willa. Dość powiedzieć, że dom zaprojektowany przez wybitnego architekta Kazimierza Skórewicza. To tam zamieszkali państwo Aleksandra i Józef Piłsudscy. Wtedy, wtedy byli szczęśliwi, że wreszcie po wielu latach mają dom. Własny dom pod Warszawą - wskazuje.



Sulejówek to też inni współautorzy Niepodległości Polski.

- Należał do tego grona Jędrzej Moraczewski i jego żona Zofia. Zofia szczególnie jest ciekawą postacią, bo to ona była jedną z kobiet, które weszły do parlamentu, a to przecież było wydarzenie po tym, jak kobiety uzyskały prawa dzięki działalności właśnie Józefa Piłsudskiego - mówi Piotr Łoś.



Oczywiście odwiedzimy muzeum.

- To jest muzeum ważne nie tylko dla historii Polski, no bo Marszałek Piłsudski i tak dalej, ale również lokalnie dla samego Sulejówka. Stąd archiwum społeczne i stąd bardzo duża współpraca muzeum ze środowiskiem lokalnym Sulejówka - dodaje nasz redakcyjny kolega.



