Co ma wspólnego Filip de Girard i len? Dziś „Twoje Mazowsze” z wizytą w Żyrardowie

W Polskim Radiu RDC odkrywamy tajemnice Mazowsza. Tym razem przenosimy się do Żyrardowa. Będziemy nadawać z Muzeum Mazowsza Zachodniego z okazji oficjalnego rozpoczęcia obchodów Roku Filipa de Girarda oraz w związku z otwarciem wystawy czasowej „Girard. Spleciony z lnem”.

Prowadzący Piotr Łoś podkreśla, że Żyrardów to przede wszystkim historia lnu.

— Na zlecenie rządu polskiego francuski wynalazca inżynier Filip de Girard zorganizował mechaniczną przędzalnię lnu. I to był wielki sukces tego przedsiębiorstwa. Wokół powstało idealne miasto z czerwonej cegły. Oprócz hal fabrycznych powstało osiedle robotnicze — mówi prowadzący audycję.

Będziemy też mówić o tym, jak Żyrardów powstał przy rzece Pisi Gągolinie.

— Ona posłużyła zresztą kiedyś naszym redakcyjnym kolegom do nagrania słuchowiska, którego akcja tam właśnie się toczyła. A zaczęło się to miasto od wsi Ruda Guzowska, która była własnością Łubieńskich. Oni to przenieśli do Rudy fabrykę wyrobów lnianych z podwarszawskiego Marymontu — przypomina Łoś.

Industrialny charakter miasta przyciągał ludzi z różnych światów i kultur.

— Byli tu katolicy, ewangelicy, żydzi, nawet pisarz czeskiego pochodzenia Paweł Hulka-Laskowski, którego rodzice pracowali w fabryce. Jak to w pierwotnym kapitalizmie bywały strajki, trudności ekonomiczne, ale i tak Żyrardów uważany był za miasto idealne — dodaje gospodarz programu.

Plan rozmów:

10:10 | Arkadiusz Sowa, dyrektor Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie | o historii i obecnej działalności Muzeum

10:30 | Arkadiusz Sowa oraz Mateusz Waśkowski, kustosz z Działu Historii MMZ, kurator wystawy „Girard. Spleciony z lnem” | o wystawie dokumentującej życie i dokonania Filipa de Girarda, o jej bohaterze — patronie Żyrardowa oraz o powstaniu w mieście zakładów lniarskich na bazie Rudy Guzowskiej rodziny Łubieńskich

11:10 | Paulina Gałązka, kustosz z Działu Sztuki MMZ | o artefaktach zgromadzonych na wystawie, o zbiorach Muzeum, w tym o portretach głównych bohaterów tej opowieści (Girard, Dittrichowie, Łubieńscy, Sobańscy), o twórczości malarza Józefa Rapackiego

Jan Helda, kustosz z Działu Ikonografii MMZ

11:30 | Arkadiusz Kopczewski, dyrektor Wydziału Informacji, Promocji i Kultury Urzędu Miasta | o obchodach Roku Filipa de Girarda w Żyrardowie

12:10 | Marcin Olborski, kustosz z Działu Oświatowego MMZ | o działaniach edukacyjnych Muzeum

12:30 | Barbara Rzeczycka, prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa | o życiu, twórczości i upamiętnieniu Pawła Hulki-Laskowskiego, polskiego pisarza czeskiego pochodzenia, urodzonego i mieszkającego w Żyrardowie, tłumacza, działacza społecznego

13:00 | Jacek Czubak, dyrektor Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie | o Muzeum, Bielniku i tradycjach lniarskich Żyrardowa

