„To symbol pogranicza kulturowego”. „Twoje Mazowsze” dziś w Sokołowie Podlaskim RDC 22.02.2025 05:09 600-lat Sokołowa Podlaskiego – Polskie Radio RDC z wizytą w mazowieckiej „bramie Podlasia”. W audycji „Twoje Mazowsze” odwiedzamy to urokliwe miejsce na wschodzie regionu. – Miasto jest dziś m.in. symbolem pogranicza kulturowego i wyznaniowego – mówi prowadzący program Piotr Łoś. Zapraszamy już od godz. 10:00!

Audycja „Twoje Mazowsze” (autor: RDC)

To najstarsze miasto na historycznym Podlasiu – „Twoje Mazowsze” jest dziś z wizytą w Sokołowie Podlaskim.

– Jest najstarszym miastem na Podlasiu. Był miastem prywatnym różnych rodzin, począwszy od Sepieńskich. To oni właśnie postarali się o prawa miejskie poprzez m.in. Kiszków, Radziwiłłów, Ogińskich, Krasińskich, Hirszmanów, Sobańskich i na końcu Malewiczów – mówi prowadzący audycję Piotr Łoś.

Będzie też o... dyskotece. – To w Sokołowie Podlaskim w okresie PRL znajdowała się bodaj pierwsza w Polsce tzw. kolorowa kula, nie wiem, jak ją inaczej nazwać, dyskotekowa. Wszystko to w Sokołowskim Ośrodku Kultury, który istnieje do dziś i jest jednym z najprężniejszych ośrodków kultury na wschodnich terenach województwa mazowieckiego – przypomina Łoś.

Sokołów Podlaski to też miejsce łączenia się kultur i wyzwań. – Historycznie w powiecie było dużo cerkwi unickich, a miasto jest dziś też symbolem pogranicza kulturowego i wyznaniowego. Dlatego m.in. sztandarową imprezą w Sokołowie Podlaskim są nadbużańskie spotkania folklorystyczne – dodaje Łoś.

Sokołów bardzo dba o swoją lokalną kulturę. – Działa tu klub literacki, kino, chór, zespół ludowy Sokołowianie i słynne z dowcipu, humoru, tańca, śpiewu, wspaniałe Seniorynki – grupa nestorów, która pokazuje światu, że można cieszyć się życiem bez żadnych konfliktów i z uśmiechem – mówi Łoś.

Zaczynamy o godz. 10:00.

PLAN ROZMÓW

10:10 | Iwona Kublik, burmistrz Sokołowa Podlaskiego – przebieg i zakończenie uroczystości jubileuszowych 600-lecia Sokołowa Podlaskiego, bieżące sprawy miasta

10: 30 | Piotr Rybak, historyk, pracownik merytoryczny Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta przy Miejskiej Bibliotece Publicznej – dzieje Sokołowa Podlaskiego oraz makiety kościołów łacińskich i grekokatolickich z regionu sokołowskiego

11:10 | dr Małgorzata Iwańska-Kania, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K. I. Gałczyńskiego w Sokołowie Podlaskim–- działania Biblioteki, spotkania autorskie, badania naukowe oraz Danuta Kalinowska, emerytowana nauczycielka, wychowawczyni wielu pokoleń sokołowian, animatorka życia kulturalnego seniorów (Zespół Seniorynki), poetka, nazywana „sokołowską Hanką Bielicką”

11:30 | Ewa Suchożebrska, prezes Fundacji „Ku Mądrości”, im. dr Anny Dux – o postaci patronki, dr Anny Duxówny oraz o salezjańskim ośrodku wychowania i nauki młodzieży w Sokołowie Podlaskim

12:10 | Marcin Celiński, nauczyciel, działacz harcerski, wieloletni dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury – o aspiracjach mieszkańców i kierunkach rozwoju kultury na pograniczu mazowiecko-podlaskim oraz Wacław Kruszewski, wieloletni działacz kultury regionu siedleckiego, były dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury, nestor (na 600-lecie miasta odznaczony ministerialnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”) – wspomnienia sokołowskiego „pana od kultury”

12:30 | Sokołowianie, Zespół Pieśni i Tańca, jeden z czołowych zespołów ludowych na Podlasiu, gospodarz dorocznych Nadbużańskich Spotkań Folklorystycznych, znany w Polsce i za granicą

Anna Maliszewska, instruktorka wokalu

Kazimierz Soszka, kierownik kapeli

tancerze: Monika Osipiak, Marianna Steć, Radosław Kosieradzki

13:00 | Alina Simanowicz, wicedyrektor SOK – bieżące działania Sokołowskiego Ośrodka Kultury; Paweł Kryszczuk – bieżące działania Sokołowskiego Ośrodka Kultury; w tym o "STACJI SOKOŁÓW" - lokalne Muzeum, promujące historię i szlak historyczny, a obecnie turystyczny pod nazwą Wielki Gościniec Litewski, Wiesława Kwiek, polonistka, nauczycielka, pisarka, badaczka (regionalistka) wybranych aspektów historii Sokołowa Podlaskiego, w tym legend oraz dziejów sokołowskich Żydów.

