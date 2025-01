„Twoje Mazowsze” z wizytą w Kobyłce. Piotr Łoś odkrywa tajemnice regionu Joanna Tarkowska-Klinke 04.01.2025 06:19 W ramach naszego cyklu „Twoje Mazowsze” Piotr Łoś odwiedzi dzisiaj Kobyłkę. Polskie Radio RDC nadawać będzie z Miejskiego Ośrodka Kultury, w którym prowadzący spotykać się będzie ze swoimi gośćmi. Jak zawsze zapraszamy do słuchania audycji od godziny 10:00 do 14:00.

Twoje Mazowsze (autor: RDC)

„Twoje Mazowsze” dzisiaj w Kobyłce. Tam jedziemy z naszym mobilnym studiem, a gospodarzem programu jak zawsze będzie Piotr Łoś.

Jak mówi autor audycji, Kobyłka jako miejscowość przeszła ogromne zmiany, i to wcale nie do końca korzystne.

– Gdy jeździłem jeszcze kiedyś autobusem przez Kobyłkę, to widywałem stare przedwojenne wille. Na moich oczach niestety znikały. Czasami można jeszcze spotkać stary, drewniany dom, generalnie są to już jednak domy powojenne, murowane – opowiada prowadzący.

Piotr Łoś przypomina też historię Kobyłki.

– Na początku była to osada zwana Targową Wolą, ale jeśli chodzi o parafię, to mówi się już o XIV wieku. Była to wieś szlachecka i w pewnym sensie taka jest do dziś. Znajduje się tu prywatna posesja przedwojennych właścicieli, państwa Orsagów – wspomina Łoś.

Najbardziej Kobyłka kojarzy się jednak z perłą baroku na Mazowszu, czyli kościołem św. Trójcy. W Kobyłce jest też.... kobyła.

– To ogromny koń, wyrzeźbiony przez studentów plastyki z Warszawy. I tak jak palma na rondzie De Gaulle'a, tak kobyła stoi dumnie przed Miejskim Ośrodkiem Kultury w Kobyłce – mówi twórca cyklu „Twoje Mazowsze”.

Co usłyszymy w audycji?

– Porozmawiamy o remoncie placu 15 Sierpnia, o Muzeum Motoryzacji i rekonstrukcjach historycznych. Będzie o domu i kapliczce państwa Moczulskich i o wielu przedsięwzięciach tutejszego Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie zresztą będziemy zainstalowani – zapowiada prowadzący.

PLAN AUDYCJI

10:07 | Jacek Brzozowski, Muzeum Motoryzacji i PRL w Kobyłce

10:35 | Dariusz Szpakowski, rekonstruktor historyczny (m.in. Bitwy pod Kobyłką 1794 roku), współpracujący z Kobyłką

11:07 | Wojciech Zbigniew Reutt, wiceburmistrz Kobyłki | renowacja Placu 15 Sierpnia, sprawy komunikacyjne i inne bieżące

11:35 | Honorata Baran, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury | najbliższe koncerty, historia kobyłeckiej kobyły

12:07 | Marek MoczulskiI, dziennikarz, pasjonat kolejnictwa, brat śp. Marii Balickiej, wieloletniej biografki wielu postaci kobyłkowskich | opowieść o domu Moczulskich, rodzinnej kapliczce oraz projekcie „Domy i ludzie”

12:35 | Dariusz Choromański, kobyłkowski społecznik, autor książki o persjarni (manufakturze pasów kontuszowych) w Kobyłce, także uczestnik działań wokół przypomnienia postaci Jerzego Grygolunasa, twórcy „Grupy Kobyłeckiej” | Sylwia Carzyńska, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce | „KLiN” Lokalne Spotkania z obrazem, słowem i z dźwiękiem, działalność Biblioteki

13:07 | Andrzej Zbyszyński, prezes Towarzystwa Przyjaciół Kobyłki | Mirosław Bujalski, członek tegoż Towarzystwa, historyk | historia Kobyłki w kontekście działań TPK, dzieje perły baroku na Mazowszu — kościoła św. Trójcy w Kobyłce

Polskiego Radia RDC można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.