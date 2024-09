„Twoje Mazowsze”. Dzisiaj premiera nowej audycji Piotra Łosia w Polskim Radiu RDC RDC 28.09.2024 09:24 „Twoje Mazowsze” to nowa audycja Piotra Łosia, która będzie miała dzisiaj premierę na antenie Polskiego Radia RDC. Co tydzień będziemy zabierać Państwa w podróż po różnych miastach naszego regionu. W pierwszym odcinku odwiedzimy Radom. Zapraszamy do słuchania w każdą sobotę w godzinach 10-14.

Piotr Łoś w Polskim Radiu RDC (autor: RDC)

Dzisiaj na antenie Polskiego Radia RDC premierę będzie miała nowa audycja „Twoje Mazowsze”, którą poprowadzi Piotr Łoś.

Co tydzień będziemy odwiedzać różne miasta w naszym województwie. Będziemy odkrywać najciekawsze i te mniej znane skarby, będziemy też rozmawiać z władzami i mieszkańcami. Na początek odwiedzimy Radom.

— Zawsze się śmieję, że Radom jest trochę zaniedbany przez nasze radio, więc będzie okazja, żeby to nadrobić, a w Radomiu oczywiście jest bardzo dużo ciekawych rzeczy. Niedawno się dowiedziałem, że Radom to miasto balkonów. Zapewne pięknych, ukwieconych — zobaczymy. No ale oczywiście, że Radom to przede wszystkim Jacek Malczewski, muzeum noszące jego imię i wspaniała nowa wystawa „Jacek Malczewski. Konteksty”. O tej wystawie naturalnie także będziemy mówić — zapowiada Łoś.

— Porozmawiamy z mieszkańcami Radomia i z różnymi osobami, które nam przybliżą to miasto, bo oprócz Jacka Malczewskiego to także wspaniała ulica Żeromskiego. To taka radomska, Piotrkowska, albo Marszałkowska, albo Aleje Ujazdowskie. Ulica, która jest szalenie ważna dla tego miasta — dodaje prowadzący.

Audycja „Twoje Mazowsze” w każdą sobotę w godzinach 10-14.

Polskiego Radia RDC można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych oraz online na rdc.pl/player.