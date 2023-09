Spór o odwołaną dyrektorkę szkoły w pow. płockim. Rodzice: To słuszna decyzja Agnieszka Pazdecka-Maruszak 13.09.2023 19:32 Rodzice zabierają głos w sprawie konfliktu w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie w powiecie płockim. W placówce są dwie dyrektorki – decyzję o odwołaniu pierwszej uchylił wojewoda mazowiecki. Jak jednak mówią nam rodzice, ich zdaniem burmistrz gminy słusznie wybrał nową dyrektorkę.

Dwie dyrektorki w szkole w Łęgu (autor: wspolnotapolska.org.pl)

Rada Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie jest za pozostawieniem na stanowisku nowej dyrektorki.

– Uważamy, że nastąpiła słuszna zmiana. Decyzja włodarza gminy była podyktowana przede wszystkim głosami rodziców – mówi Paulina Dąbkowska z Rady.

Główne zarzuty przedstawiane przez Radę Rodziców wobec dyrektor Eweliny Jóźwiak to słabe wyniki dzieci w nauce.

– Odwzorowaniem są wyniki egzaminów końcowych. Na terenie powiatu na 48 szkół zajmujemy końcowe miejsca. Tak wyglądają ostatnie cztery lata – mówią RDC Paulina Dąbkowska i Kamila Jankowska-Żółtowska.

Rodzice zarzucają również odwołanej dyrektor nieumiejętność porozumienia się z nimi.

Dyrektorka na taczkach

Grupa rodziców przygotowała podczas rozpoczęcia roku szkolnego taczkę dla dyrektor Jóźwiak.

– Nie zostałam wpuszczona dziś do szkoły, grupa rodziców przygotowała obraźliwe transparenty pod moim adresem, przygotowali również taczki, które przypięto do ogrodzenia. Zgodnie z cytatem, który został zamieszczony na transparencie, do wywiezienia mnie, jeżeli nie odejdę z tego stanowiska – mówiła wówczas dyrektorka.

Zawiadomienia do prokuratury

Odwołana dyrektor szkoły Ewelina Jóźwiak złożyła do prokuratury zawiadomienie.

— Jedno zawiadomienie do prokuratury zostało już skierowane, o podejrzenie popełnienia przestępstwa, przekroczenia uprawnień przez burmistrza miasta i gminy Drobin — oznajmia Jóźwiak.

Do prokuratury ma zostać skierowane następne zawiadomienie, tym razem dotyczące incydentu podczas rozpoczęcia roku szkolnego.

— Kancelaria prawna, po wydarzeniach, które miały miejsce czwartego września, przygotowuje zawiadomienie do prokuratury o podejrzenie popełnienia przestępstwa, zastraszenia mnie, a także znieważenia funkcjonariusza publicznego — mówi Jóźwiak.

Uchylenia Wojewody Mazowieckiego

Wojewoda Mazowiecki uchylił wszystkie zarządzenia dotyczące odwołania dyrektorki, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu oraz wyboru nowego dyrektora szkoły, których burmistrz nie respektuje.

— Sytuacja jest kuriozalna i burmistrz postępuje, jakby był ponad prawem. Rozstrzygnięcie wojewody obowiązuje. Dyrekcja wyłoniona przez burmistrza jest nielegalna. W związku z tym służby wojewody rozważają złożenie zawiadomienia do prokuratury za łamanie prawa i przekroczenie uprawnień przez burmistrza — mówi rzeczniczka wojewody Dagmara Zalewska.

Burmistrz odwołując Ewelinę Jóźwiak, zarzucił jej m.in. niewłaściwie przygotowanie arkuszu organizacyjnego szkoły.

Prokuratura Rejonowa w Sierpcu sprawdza, czy burmistrz Drobina przekroczył swoje uprawnienia. Ostatecznie sprawę rozstrzygnie Wojewódzki Sąd Administracyjny.

