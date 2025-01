Koniec wożenia dzieci do Ciechanowa? W Chotumiu powstanie nowoczesny żłobek z przedszkolem

Rodzice z Chotumia nie będą musieli wozić swoich dzieci do przedszkola i żłobka do Ciechanowa. Jeszcze w tym roku rozpocznie się tam budowa obiektu, który połączy obie te funkcje. To pierwsza tego typu inwestycja w gminie - mówi zastępca wójta Ciechanów Krzysztof Głowacki.