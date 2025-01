Wojewoda mazowiecki: decyzja o rozbudowie lotniska Modlin w najbliższych miesiącach RDC 14.01.2025 20:57 W ciągu kilku miesięcy zapadnie decyzja udziałowców w sprawie rozbudowy Modlina. Ten plan potwierdził w Polskim Radiu RDC wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Jak mówił wojewoda, lotnisko pęka w szwach, a rozbudowa ma znacznie poprawić sytuację.

lotnisko-warszawa-modlin-fb.jpg (autor: Lotnisko Warszawa/Modlin)

Lotnisko w Modlinie wymaga rozbudowy. Jak mówi wojewoda, decyzja w sprawie jest coraz bliżej i powinna zapaść w gronie udziałowców w ciągu najbliższych miesięcy.

– Na hali odlotów momentami dochodzi o 2 tys. osób, są tam raptem 4 gate'y. Rzeczywiście to lotnisko zaczyna pękać w szwach. Dochodzi do 3,5 mln pasażerów, w ubiegłym roku trochę mniej. Rozbudowa jest planowana do 7,5 mln. Kwestią mam nadzieję najbliższych miesięcy jest uzgodnienie wewnątrz udziałowców decyzji w tym zakresie – zapowiada Frankowski.

W Modlinie planowana jest też przebudowa pasów, co zwiększy liczbę miejsc dla samolotów.

Lotnisko Chopina także do rozbudowy

Lotnisko Chopina również dochodzi do granic możliwości i wymaga rozbudowy – powiedział wojewoda.

Mimo, że w Polsce powstanie CPK, to na warszawskie lotnisko pójdzie miliard zł, co pozwoli usprawnić ruch.

– Po to, żeby też zwiększyć przepustowość Chopina. My w tym roku mieliśmy po raz pierwszy przekroczone 20 mln pasażerów. To jest najwyższy wynik w historii. Proszę sobie wyobrazić, w sumie w bardzo krótkim okresie 4 lat, bo mówimy o zapaści z roku 2020 w wyniku pandemii, odbudowano ruch, który jest największym ruchem w historii – tłumaczył Frankowski.

Lotnisko CPK ma powstać w 2032 roku. Będzie przeznaczone dla przewoźników sieciowych, natomiast Modlin i Radom dla przewoźników niskokosztowych.

