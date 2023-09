Jest śledztwo w sprawie odwołanej dyrektorki szkoły w Łęgu Probostwie

Prokuratura Rejonowa w Sierpcu wszczęła śledztwo w sprawie odwołanej dyrektor Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie w powiecie płockim. Prowadzone czynności wyjaśniające stwierdzą czy doszło do przekroczenia uprawnień przez burmistrza miasta i gminy Drobin. — Nie jest to śledztwo przeciwko, to się wiąże z przedstawieniem zarzutów — informuje Prokurator Rejonowy w Sierpcu Arkadiusz Mielnikiewicz.