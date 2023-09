Śledczy zajmują się sprawą odwołanej dyrektor, którą rodzice chcieli wywieźć taczkami

Do Prokuratury w Sierpcu trafiło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez burmistrza miasta i gminy Drobin. Chodzi o sprawę odwołanej dyrektor Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie. Kolejne zawiadomienie dotyczące incydentu podczas rozpoczęcia roku szkolnego, w którym to rodzice chcieli wywieźć taczkami dyrektor, trafi do prokuratury najpóźniej jutro.