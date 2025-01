Coraz więcej podstawówek na Mazowszu do likwidacji. Rodzice piszą list otwarty Izabela Stańczak 16.01.2025 06:11 Trzy szkoły podstawowe z powiatu gostynińskiego mogą zostać zlikwidowane – chodzi o placówki w Sokołowie, Zwoleniu i Teodorowie, a powodem ich zamknięcia ma być zbyt mała liczba uczniów i za wysokie koszty utrzymania. Gmina zleciła audyt w tej sprawie. Zaniepokojeni rodzice nie chcą jednak czekać i napisali list otwarty w celu ochrony szkół.

Szkoła w Mąkosach Starych (autor: Marcin Mąkosa)

Szkoły podstawowe w Sokołowie, Zwoleniu i Teodorowie mogą zostać zlikwidowane z powodu małej liczby uczniów i wysokich kosztów utrzymania. Sprzeciwiają się temu rodzice uczniów, którzy napisali do władz gminy list otwarty. Chcą pozostawienia szkół w niezmienionej formie.

Wyniki egzaminów uczniów np. w Teodorowie pokazują, jak dobra jest ta szkoła.

– Jest to placówka, która wyróżnia się wysokim poziomem nauczania. Osiągnięcia uczniów to rezultat pracy zaangażowanej przede wszystkim i wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej. To indywidualne podejście do każdego dziecka. Nauczyciele wspierają rozwój zarówno intelektualny, jak i emocjonalny naszych dzieci – mówi przewodnicząca rady rodziców Ewelina Stasiak.

Do szkoły w Teodorowie uczęszcza aktualnie 77 uczniów.

„Liczba urodzeń spada”

Gmina Gostynin zleciła analizę kosztów utrzymania placówek.

– Jest opracowywany raport, który zostanie przedstawiony radzie. Myślę, że w przyszłym tygodniu uda się spotkać z rodzicami, żeby z nimi porozmawiać, jak oni by to widzieli, w jakim kierunku dalej iść. Na dziś jakiekolwiek decyzje nie zostały podjęte – mówi wójt gminy Renata Kędzierska.

Wójt zapewnia jednak, że żadne decyzje nie zostaną podjęte pochopnie.

– Na terenie naszej gminy funkcjonuje osiem szkół podstawowych. Liczba urodzeń drastycznie spada. Na pewno musimy znaleźć jak najlepsze rozwiązanie, żeby ten proces ewentualnej reformy czy reorganizacji przebiegł łagodnie – dodaje Kędzierska.

W szkole jedynie 17 uczniów

Likwidacja grozi także szkole w Kliczewie Dużym w powiecie żuromińskim.

– Przygotowuję się do zaproponowania radzie miejskiej projektu uchwały o zamiarze przystąpienia do likwidacji tej szkoły. Szkoła na dziś ma 17 uczniów. Demografia wskazuje, że ta liczba będzie spadała. Poza tym na terenie naszej niedużej gminy funkcjonuje siedem szkół podstawowych – mówi burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.

Wcześniej odbyły się konsultacje społeczne w sprawie zamknięcia szkoły. Decyzję radnych poznamy prawdopodobnie podczas styczniowej sesji.

Ponadto we wrześniu mają zostać zlikwidowane dwie szkoły w gminie Jastrzębia. Chodzi o placówki z Mąkosach Starych i Bartodziejach. Podobny los ma czekać szkołę w Malużynie w powiecie ciechanowskim, a także podstawówkę w Dzieżonowie w gminie Mała Wieś. W sprawie tej ostatniej decyzję poznamy w połowie lutego.

