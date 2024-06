W klasie od 2 do 7 uczniów. Burmistrz na razie nie likwiduje szkoły w Kliczewie Dużym 13.06.2024 08:51 Szkoła publiczna w Kliczewie Dużym w gminie Żuromin może jeszcze funkcjonować przez kolejny rok szkolny – taką decyzję podjął nowy burmistrz Żuromina Michał Bodenszac. – Było dość spore niezadowolenie, co do sposobu przeprowadzania likwidacji tej szkoły – mówi burmistrz.

Szkoła Podstawowa w Kliczewie Dużym czasowo uratowana (autor: Szkoła Podstawowa w Kliczewie Dużym/FB)

W przyszłym roku szkoła publiczna w Kliczewie Dużym nadal będzie działała, mimo że w ubiegłym roku gminy zdecydowali o wygaszeniu palcówki, w której uczy się zaledwie 18 uczniów.

– Było dość spore niezadowolenie, co do sposobu przeprowadzania likwidacji tej szkoły. Zaproponowałem radnym uchylenie uchwały o przystąpieniu do likwidacji. Zresetowałem więc procedurę, co oznacza, że szkoła od września działa, a ja podejmuję działania, żeby od kolejnego roku szkolnego ją zlikwidować – mówi burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.

Z decyzji nowego burmistrza jest zadowolona zarówno pełniąca obowiązki dyrektora placówki, jak i rodzice uczniów.

– Kolejny rok został uratowany. Rodzice też się bardzo ucieszyli, ponieważ walczyli o to. Wszyscy więc jesteśmy szczęśliwi. Liczba dzieci nie zmieni nam się za bardzo w stosunku do tego roku, który się kończy. Teraz jest osiemnaścioro uczniów, od września będzie ich siedemnaścioro – mówi Agnieszka Czyżyk.

W najmniej liczne klasie od września będzie się uczyć dwoje uczniów, a w najliczniejszej siedmioro.

Poprzednie władze Żuromina twierdziły, że utrzymanie placówki jest nieekonomiczne, wynosiło ono w skali roku około miliona złotych.

