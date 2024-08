Na Mazowszu w 23 gminach nie ma ani jednego psychologa szkolnego Adam Abramiuk 23.08.2024 21:13 Fundacja GrowSpace przedstawiła dane dotyczące wakatów w szkołach dla pomocy psychologicznej. Na Mazowszu w 23 gminach nie ma ani jednego psychologa szkolnego. – Problem najczęściej dotyczy małych gmin, które mają ograniczone finanse – przekazał Dominik Kuc z Fundacji.

Mazowieckie samorządy pilnie poszukują psychologów do placówek oświatowych (autor: pexles/zdjęcie ilustracyjne)

Na Mazowszu w 23 gminach nie ma ani jednego psychologa szkolnego. Tak wynika z danych dotyczących wakatów w szkołach, które przedstawiła Fundacja GrowSpace. Jak informowaliśmy w RDC - od 1 września szkoły w których liczba uczniów przekracza 50 mają obowiązek zatrudnienia psychologa.

– Problem dotyczy to właśnie 23 gmin w województwie mazowieckim. To bardzo często nie są gminy, które są dookoła Warszawy – nie są to duże ośrodki

miejskie – tylko takie gminy jak np. Chorzele, Czerwonka, Joniec, Klwów, czyli oddalone od dużych miast – poinformował na antenie Polskiego Radia RDC Dominik Kuc z Fundacji GrowSpace.

Jak dodał, są to najczęściej gminy, które mają ograniczone finanse. W całej Polsce wakatów dla psychologów jest ponad 2300. 308 gmin nie ma ani jednego psychologa szkolnego.

– W tym momencie ten procent braków to jest 23,9 proc. w skali kraju. W zeszłym roku było to około 27 proc., więc faktycznie mamy niewielką poprawę, bo te trzy punkty procentowe różnicy przekładają się na wzrost zatrudnienia specjalistów i specjalistek w 13 regionach w stosunku do zeszłego roku – powiedział.

Od 1 września w Polsce jest obowiązek zatrudnienia psychologa w szkole.

