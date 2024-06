W całej klasie tylko dwoje uczniów. Jak wyglądają lekcje w Kliczewie Dużym?

Mimo że to szkoła publiczna, to każdy uczeń codziennie podchodzi do tablicy i codziennie jest odpytywany przez nauczycieli. Dzisiaj odwiedziliśmy Szkołę Podstawową w Kliczewie Dużym, w której uczy się jedynie 17 osób. W placówce są klasy, do których uczęszcza tylko dwoje uczniów. — To idealne warunki do nauki — komentuje nauczycielka Anet Lamborowska.