Piknik edukacyjny w ogrodach szpitala na Karowej. „To będzie bardzo dobra zabawa dla rodzin” RDC 14.06.2024 12:58 Porody w wodzie będą możliwe w warszawskim szpitalu na Karowej. Więcej na ten temat będzie można się dowiedzieć podczas sobotniego pikniku rodzinno-edukacyjnego. Więcej na temat tego wydarzenia mówiła w „Poranku RDC” pediatra i neonatolog ze szpitala na Karowej Joanna Puskarz-Gąsowska.

Joanna Puskarz-Gąsowska (autor: RDC)

PIKNIK RODZINNY PRZY SZPITALU NA KAROWEJ | POSŁUCHAJ PODCASTU

Szpital na Karowej (Szpital Kliniczny im. księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie) uruchamia dla swoich pacjentek porody w wodzie. Więcej na temat tej metody rodzenia będzie można się dowiedzieć na pikniku rodzinno-edukacyjnym w sobotę w godz. 12:00–17:00.

W programie wykłady i warsztaty na temat zdrowia, a w ogrodach szpitala znajdą się strefy edukacyjne oraz liczne animacje dla dzieci.

– To będzie bardzo dobra zabawa dla całych rodzin – zapraszała w „Poranku RDC” pracująca w szpitalu na Karowej od 16 lat pediatra i neonatolog Joanna Puskarz-Gąsowska.

„Profilaktyka to istotny element opieki zdrowotnej, dlatego chcemy pokazać i wytłumaczyć, jak dbać o swój organizm. Zapraszamy na nasze wydarzenie rodziny nie tylko z Warszawy, ale każdego, kto chce zdobyć wiedzę o profilaktyce i zdrowym stylu życia, a także odpowiednio przygotować się do narodzin dziecka. Każdy uczestnik dowie się czegoś ciekawego i pouczającego” – podkreśliła cytowana w komunikacie dyrektor szpitala Ewa Piotrowska.

W szpitalnych ogrodach ponad 20 lekarzy i 50 położnych, a także fizjoterapeuci, psychologowie, mikrobiolodzy i pielęgniarki będzie opowiadać o profilaktyce zdrowotnej. Dla dzieci przygotowano również zajęcia pokazowe, w tym zwiedzanie kolorowego laboratorium czy wykonywanie zabiegu laparoskopii na misiach.

Jak wygląda blok porodowy?

Zastępca dyrektora ds. lecznictwa Robert Jarzębski podkreślił, że wydarzenie jest okazją, by zobaczyć blok porodowy, sale operacyjne oraz oddział położniczy. – Przygotowaliśmy też warsztaty i wykłady prowadzone przez najlepszych specjalistów dotyczące tematów okołoporodowych i profilaktyki chorób kobiecych, a także uważności w ciele – dodał.

Podczas wydarzenia zostaną wręczone nagrody dla zwycięzców konkursu „Dziecko jest tego warte”, który był organizowany w ramach Tygodnia Promocji Karmienia Piersią. Dla uczestników pikniku przygotowano również liczne atrakcje, w tym loterię z nagrodami, występ zespołu muzycznego „Nocna Strona Taktu” oraz lekcję medytacji. W ogrodach pojawią się też foodtrucki.

Czy poród w wodzie jest bezpieczny?

Poród w wodzie to jedna z alternatywnych i uznanych form porodu fizjologicznego. Metoda ta polega na zastąpieniu łóżka szpitalnego specjalną wanną wypełnioną wodą o temperaturze zbliżonej do tej, którą ma nasze ciało. Woda w wannie jest systematycznie oczyszczana podczas trwania porodu. Ta metoda jest całkowicie bezpieczna dla noworodka.

– Ciepła woda zwiększy komfort rodzących, zmniejszy dolegliwości bólowe i pomoże sobie z nimi radzić. Ta metoda poprawia również elastyczność tkanek krocza i pochwy, co umożliwi ochronę i zmniejszy ryzyko jego urazów. W czasie porodu do wody mięśnie się rozluźniają, a poziom napięcia, lęku i stresu zmniejsza się – mówi Małgorzata Knaś, położna bloku porodowego ze szpitala na Karowej.

– Poczucie lekkości ułatwia pacjentce dobranie dogodnej pozycji przy porodzie, przez co sprzyja poszerzaniu wymiarów miednicy, a tym samym adaptację dziecka do kanału rodnego. Korzyścią dla dziecka z porodu „z wody do wody” jest tłumienie dźwięków, światła i pierwszego szoku. Ciepła woda łagodzi przebieg porodu i skraca jego czas – dodaje położna bloku porodowego Aneta Balcerzak.

Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej w Warszawie jest placówką publiczną działającą od 1912 roku. Szpital jest placówką najwyższego poziomu referencyjności, gdzie opiekę znajdą pacjentki z ciążą zdrową, powikłaną chorobami zdiagnozowanymi przed ciążą i w trakcie ciąży. Placówka zapewnia kompleksową opiekę medyczną w kilkunastu poradniach specjalistycznych nad matką i noworodkiem, a także nad kobietą w każdym wieku.

Czytaj też: Światowy Dzień Krwiodawcy. „Z roku na rok zapotrzebowanie na krew wzrasta”