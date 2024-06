Dziś Światowy Dzień Krwiodawcy. „Zapotrzebowanie na krew wzrasta z roku na rok” Adrian Pieczka 14.06.2024 09:23 Liczba dawców krwi w Warszawie z roku na rok rośnie - tak samo, jak rosną potrzeby. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. - Warto pomagać, niezależnie czy oddajemy krew dla konkretnej osoby czy tak po prostu - mówią warszawiacy.

Dziś Światowy Dzień Krwiodawcy (autor: RDC)

14 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. W tym roku przypada on w 20. rocznicę ustanowienia przez WHO tego święta. Tegoroczna kampania nosi hasło „20 lat świętowania dawstwa: Dziękujemy Krwiodawcom!”.

Jak zauważa kierownik działu dawców i pobierania w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Michał Szostek, medycyna idzie do przodu, a wraz z nią liczba operacji, do których niezbędna jest krew.

- Łącznie z naszymi oddziałami terenowymi, których - przypomnę - mamy dziesięć w naszym województwie, tak średnio, jeżeli chodzi o krew pełną, to są około 500-550 jednostek dziennie pobieramy. Natomiast zapotrzebowanie, niestety, jak wspomniałem wcześniej, wzrasta z roku na rok. No i też dlatego tego typu właśnie apele do naszych krwiodawców, żeby pamiętać, że nie tylko w okresie wakacyjnym ta krew jest potrzebna - wyjaśnia.



- Zbliżające się wakacje czy długie weekendy. To czas, kiedy centra odczuwają mniejszą liczbę dawców - przyznaje Szostek. - Ja wszystkich zainteresowanych zachęcam do odwiedzenia naszej strony w www.rckik-warczawa.com.pl, żeby zajrzeć tam. Tam są wszystkie informacje przydatne dla krwiodawców, gdy oddaję się pierwszy raz, jak się przygotować - mówi.

Która grupa krwi jest najbardziej potrzebna?



- Aktualny stan i zapotrzebowania najlepiej sprawdzić na stronie internetowej - dodaje Szostek. - Proszę pamiętać, że w naszym organizmie krew nie ma terminu ważności, natomiast jak my już ją pobierzemy, to musimy naklejkę z takim terminem przykleić, więc jeżeli danej grupy krwi widzimy, że jest dużo, to wstrzymajmy się dzień, dwa, tydzień, ponieważ bardzo szybko te kropelki się zapełniają i bardzo szybko potem się nam odbarwiają tym kolorem czerwonym. Ukazują, że te stany są niskie - tłumaczy.

Dla najbliższych czy też rutynowo - warszawiacy zaznaczają, że warto oddawać krew.



Oprócz niesienia pomocy, oddanie krwi wiąże się z kilkoma przywilejami. Mamy w pełni płatne dwa dni wolne i dostajemy 9 czekolad. Możemy też ten dar odliczyć od podatku. Ponadto Honorowi Krwiodawcy w Warszawie mogą jeździć komunikacją miejską za darmo.

Kto może oddać krew?

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomniał, że krew jest potrzebna przez cały rok, a szczególnie potrzebują jej ofiary wypadków, pacjenci hematologiczni, onkologiczni i pacjenci poddawani operacjom. Średnio jedna na dziesięć osób leczonych w szpitalu potrzebuje krwi. Do przeprowadzenia operacji serca potrzebnych jest sześć jednostek krwi, dla ofiar wypadku – dziesięć jednostek. Pacjent z chorobą nowotworową potrzebuje 8 razy 450 ml na tydzień.

NFZ zaznaczył, że oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne. W każdym miejscu pobierania krwi – stacjonarnym i wyjazdowym – zorganizowana jest dodatkowo śluza bezpieczeństwa, a więc wymagane jest dezynfekowanie rąk, założenie maseczki i pomiar temperatury. Każde stanowisko do oddawania krwi przez dawcę jest dezynfekowane.

Krew może oddać osoba zdrowa, czyli taka, której to nie zaszkodzi, i której krew będzie bezpieczna dla pacjentów. Musi mieć minimum 18 lat, ale nie więcej niż 65. Nie może ważyć mniej niż 50 kg.

Jak przygotować się do oddania krwi?

W dniu oddania krwi należy być wyspanym i wypoczętym oraz zdrowym, czyli nie mieć objawów przeziębienia, i nie brać żadnych leków (nie dotyczy to większości suplementów diety, czyli np. popularnych preparatów witaminowych czy środków antykoncepcyjnych, należy jednak poinformować o tym osobę kwalifikującą).

"Przed przyjściem do centrum krwiodawstwa trzeba zjeść lekki posiłek niskotłuszczowy, a w ciągu 24 godzin przed pobraniem wypić ok. 2 l płynów i wziąć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem, najlepiej dowód osobisty. Przed oddaniem krwi należy także ograniczyć palenie papierosów i nie pić alkoholu, również w dniu poprzedzającym oddanie krwi" – przypomniało NCK.

Po oddaniu krwi należy stosować się do zaleceń lekarza i personelu fachowego pobierającego krew, uciskać miejsce wkłucia odpowiednio długo i pozostać w miejscu oddania krwi przez co najmniej pół godziny. Należy też w dniu oddania krwi nie nosić w ręce, z której pobierano krew, ciężarów oraz powstrzymać się od intensywnej aktywności fizycznej.

Dzień Krwiodawcy obchodzony jest na całym świecie 14 czerwca, w rocznicę urodzin austriackiego lekarza Karla Landsteinera – patologa i immunologa, noblisty i odkrywcy systemu grup krwi. Jego ideą jest wyrażenie wdzięczności dawcom bezinteresownie oddającym krew, a także popularyzacja honorowego krwiodawstwa.

