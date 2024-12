Innowacyjny „Dog Holiday” najlepszym pomysłem na biznes Anna Orzeł 06.12.2024 22:17 Innowacyjny hotel dla psów „Dog Holiday” zwyciężył w konkursie „Przedsiębiorcza Młodzież — wyzwól swój potencjał”. Jego twórcami są uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu. — Pomijając nagrody, to jest to doświadczenie. Możemy się prezentować przed inwestorami — podkreśla Piotr z trzyosobowej zwycięskiej grupy. W tym roku po raz pierwszy projekt finansowo wsparł mazowiecki samorząd.

„Przedsiębiorcza młodzież – wyzwól swój potencjał!” (autor: Łukasz Nogaj)

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu zostali laureatami konkursu, organizowanego pod hasłem „Przedsiębiorcza Młodzież — wyzwól swój potencjał”. Zwyciężył innowacyjny hotel dla psów „Dog Holiday”.

Do finału projektu zakwalifikowało się 10 najlepszych trzyosobowych zespołów z radomskich szkól średnich.

Zuzanna, Oliwia i Piotr z „ekonomika” zdobyli najwięcej punktów, uznanie jury i bezcenne doświadczenie.

— Ten pomysł się narodził po to, abyśmy już mogli w wieku 16 lat wchodzić trochę w ten świat — mówi jedna z laureatek. — Moim zdaniem, jakbyśmy dostali inwestora, to na pewno byśmy zaczęli tworzyć tę firmę w realnym świecie — dodaje druga. — Pomijając nagrody, to jest to doświadczenie. Możemy się prezentować przed inwestorami — podsumowuje laureat.

W tym roku po raz pierwszy projekt finansowo wsparł mazowiecki samorząd. Zdaniem wicemarszałka Rafała Rajkowskiego, to znakomita inwestycja.

— Prawie 400 uczestników. To jest przedsiębiorcza młodzież, która odkrywała swoje możliwości nie tylko w biznesie, ale w kreatywnym myśleniu. To oczywiście się może zwrócić w postaci wielu przyszłych działań, jeżeli chodzi o tę młodzież, w której zasiane zostało takie ziarenko przedsiębiorczości — powiedział Rajkowski.

Zwycięski zespół otrzymał nagrodę w wysokości trzech tysięcy złotych.

