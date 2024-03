Ruszył proces rekrutacji do szkół podstawowych w Radomiu. Ile miejsc przygotowano? RDC 01.03.2024 22:03 Ponad 2 tys. miejsc w 32 szkołach przygotowano w Radomiu dla dzieci, które od września pójdą do pierwszej klasy. Miasto rozpoczęło właśnie proces rekrutacji — poinformował w piątek Janusz Kalinowski z zespołu prasowego Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Szkoła/zdjęcie ilustracyjne (autor: pixabay)

Do pierwszej klasy pójdą od września dzieci 7-letnie, urodzone w 2017 r., które są objęte obowiązkiem szkolnym oraz sześciolatki z 2018 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców i jeśli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym.

— Z myślą o nich planujemy utworzenie 86 oddziałów, z czego 71 to tzw. oddziały ogólnodostępne. Powstanie także jedenaście oddziałów integracyjnych, jeden sportowy i trzy - w Zespole Szkół Muzycznych — przekazał Kalinowski. Według urzędnika, tegoroczna liczba przygotowanych miejsc dla pierwszoklasistów, jest podobna do tych z lat ubiegłych.

Do szkoły obwodowej dzieci przyjmowane są z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców. W przypadku wyboru szkoły spoza obwodu rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie 3 wybranych przez siebie placówek. W Radomiu złożenie wniosku, osobiście lub elektronicznie, będzie możliwe do 8 marca.

