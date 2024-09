Wcześniejsza emerytura dla straży miejskiej jak w policji? Tego chce prezydent Warszawy Przemysław Paczkowski 27.09.2024 06:16 Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski chce zrównać przywileje emerytalne policji i straży miejskiej. Obecnie policjanci mają możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę. Uprawnienia nabywają po 25 latach służby, jednocześnie muszą osiągnąć wiek 55 lat. Różni się też wymagany wiek, by zostać przyjętym do służby

— Chcemy również zrównać wiek przyjęcia do służby — mówi Rafał Trzaskowski. — To jest mój postulat, żeby zrównać ten wiek, dlatego że rzeczywiście jest tak, że do policji można wstępować wcześniej. W ogóle mamy pewien problem, że w związku też z innymi przepisami emerytalnymi, praca w policji bywa bardziej atrakcyjna, więc wszyscy samorządowcy chcielibyśmy, żeby te reguły były wyrównane — podkreśla prezydent Warszawy.

Kandydaci do Straży Miejskiej muszą mieć ukończone 21 lat, a do policji jedynie 18 lat.

Podwyżki dla strażników miejskich

Jak dodaje prezydent Warszawy, trwają też prace nad znalezieniem dodatkowych funduszy na podwyżki dla strażników miejskich.

— Przygotowujemy budżet na 2025 rok, będziemy się starali znaleźć pieniądze. Miejmy nadzieję, że będziemy mogli zacieśnić tę współpracę, żeby wzmacniać bezpieczeństwo Warszawy — mówi Trzaskowski.

Warszawska straż miejska boryka się z problemami kadrowymi. Brakuje około 300 funkcjonariuszy, co przekłada się na dłuższe oczekiwanie na patrol.

Średnie zarobki strażników miejskich w Warszawie to według portalu wynagrodzenia.pl 4950 zł brutto.

