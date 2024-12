Nie mogą, ale wjeżdżają. Straż miejska w tym miejscu wystawiła kilka tysięcy mandatów

Ponad cztery tysiące mandatów w dwa lata – to efekt pracy straży miejskiej na Placu Pięciu Rogów w Warszawie od lipca 2022 roku. To właśnie wtedy zaczął tam obowiązywać zakaz ruchu dla pojazdów. Jak mówią stołeczni radni, ten plac to bubel, którego nie da się rozwiązać.