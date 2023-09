Kolejny raz znęcał się nad zwierzętami na Starówce. Usłyszał zarzuty RDC 12.09.2023 03:54 Stołeczni policjanci wraz z przedstawicielami służb ratowniczych zajmujących się ratowaniem zwierząt zatrzymali mężczyznę, który kolejny raz znęcał się nad zwierzętami na Starówce, wykorzystując je w celach zarobkowych. Usłyszał kolejne zarzuty.

Znęcanie się nad zwierzętami na Starówce (autor: SJR ECO - Specjalistyczna Jednostka Ratownicza ECO)

„Po raz kolejny zatrzymaliśmy tego samego mężczyznę, który już posiada zarzuty znęcania się nad zwierzętami i był wcześniej zatrzymany przez funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji” – poinformował Środowiskowy Patrol, czyli referat Specjalistycznej Jednostki Ratowniczej ECO.

W niedzielę na Starówce zatrzymano mężczyznę, który wcześniej był oskarżany o znęcanie się nad zwierzętami (nad szopem praczem i gołębiami).

„Tym razem próbował wykorzystać trzy gołębie w celu osiągnięcia korzyści finansowych. Ptaki miały podcięte skrzydła, by uniemożliwić im latanie” – przekazał Środowiskowy Patrol. Ptaki nie miały też stałego dostępu do wody i pożywienia oraz były narażone na okrutne warunki atmosferyczne. Gołębie są już bezpieczne, trafiły do odpowiedniego dla nich miejsca.

Mężczyźnie zostały przedstawione zarzuty znęcania się nad zwierzętami wynikające z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt.

Patrol Środowiskowy SJR ECO jest jedyną służbą ratowniczą w Polsce zajmującą się zwierzętami, wpisaną do oficjalnego rejestru jednostek współpracujących z systemem.

Współpracuje ze służbami porządkowymi (m.in.: Policja, Straż Miejska, Straż Graniczna, Straż Leśna), ratunkowymi (m.in.: Państwowa Straż Pożarna, Państwowe Ratownictwo Medyczne, WOPR, GOPR, Ochotnicza Straż Pożarna) oraz z podmiotami miejskimi.

