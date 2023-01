Przez kilka miesięcy znęcał się nad labradorem. Akt oskarżenia dla 24-latka z Bemowa RDC 25.01.2023 07:39 Policjanci z warszawskiego Bemowa zatrzymali 24-latka podejrzanego o znęcanie się nad psem. Według śledczych mężczyzna przez kilka miesięcy kopał, szarpał i powalał na ziemię labradora. W tej sprawie wolska prokuratura skierowała już akt oskarżenia do sądu. 24-latkowi grozi do 5 lat więzienia.

Przez kilka miesięcy znęcał się nad labradorem. Akt oskarżenia dla 24-latka z Bemowa/zdjęcie ilustracyjne (autor: pxhere)

Rzeczniczka Komendy Rejonowej Warszawa IV nadkom. Marta Sulowska przekazała, że policjanci z Bemowa otrzymali informację o tym, że mężczyzna miał przyciskać do ziemi psa i go kopać. Funkcjonariusze ustalili, kto jest właścicielem zwierzęcia i dotarli do 24-latka, którego zatrzymali. Pies trafił pod opiekę schroniska.

Akt oskarżenia

Zatrzymany usłyszał zarzut znęcania się nad psem ze szczególnym okrucieństwem. Postępowanie w tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola. Według ustaleń śledczych 24-latek znęcał się nad labradorem od początku sierpnia do końca listopada 2022 roku. Mężczyzna znęcał się ze szczególnym okrucieństwem nad psem w ten sposób, że kopał psa po cały ciele, szarpał i ciągnął psa za smycz i obrożę typu kolczatka, powalał psa na ziemię, dociskał psa do ziemi - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz.

Prokurator dodała, że pod koniec grudnia został skierowany akt oskarżenia w tej sprawie do Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli.

24-latkowi za zarzucany czyn grozi do 5 lat więzienia.

Gdzie zgłosić znęcanie się?

- Jeśli posiadasz informacje o znęcaniu się nad zwierzętami poprzez m.in. torturowanie, zabijanie, przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania lub oferowaniu do sprzedaży bądź kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem skontaktuj się z policją - zaapelowała nadkom. Marta Sulowska.

Zgłoszenia należy wysyłać na specjalny adres poczty elektronicznej: naczelnik.pg@ksp.policja.gov.pl - dodała.

Czytaj też: Miał przejechać psa na oczach właściciela. Jest akt oskarżenia dla 62-latka