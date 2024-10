Warszawski Tydzień Bezpieczeństwa. Dziś udzielanie pierwszej pomocy

Było bezpieczeństwo drogowe, teraz czas na udzielanie pierwszej pomocy. W Warszawie rozpoczyna się drugi dzień Tygodnia Bezpieczeństwa. To przygotowana przez stołeczny ratusz we współpracy ze służbami kampania edukacyjna. Dziś będzie można m.in. przejechać się „Pociągiem do Życia”.