Spotkania, rozmowy i ćwiczenia. Rozpoczął się Warszawski Tydzień Bezpieczeństwa [PROGRAM] RDC 07.10.2024 09:11 Rozpoczął się Warszawski Tydzień Bezpieczeństwa. To cykl wydarzeń edukacyjnych wpisujący się w program „Warszawa chroni”. W programie znalazły się wzmożone kontrole na drogach, warsztaty z pierwszej pomocy, instruktaże samoobrony dla kobiet oraz ćwiczenia z powiadamiania mieszkańców jednocześnie za pomocą wszystkich dostępnych kanałów komunikacji alarmowej.

Warszawa (autor: UM)

Przez tydzień po ulicach Warszawy będzie jeździł zabytkowy, promocyjny tramwaj, który będzie kursował od godziny 11.30 do 17.30. „Na pokładzie tramwaju obecni będą eksperci Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa oraz przedstawiciele służb mundurowych” - przekazał stołeczny ratusz.

Tramwaj będzie kursował na trasie:

plac Narutowicza, Filtrowa, Nowowiejska, al. Niepodległości, Chałubińskiego, al. Jana Pawła II, al. Solidarności, Marszałkowska, Nowowiejska, Filtrowa, plac Narutowicza.

Przez cały tydzień działał też będzie namiot w parku Świętokrzyskim (obok PKiN) z logo „Warszawa chroni”. W godzinach 10 - 18 będzie można porozmawiać z funkcjonariuszami służb i ekspertami z zakresu bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym i pierwsza pomoc

Poniedziałek, 7 października, to Dzień Monitoringu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W tym dniu policjanci z Komendy Stołecznej Policji przeprowadzą akcję wzmożonej kontroli na drogach, przejściach dla pieszych i ścieżkach rowerowych.

Wtorek, 8 października, to Dzień Pierwszej Pomocy. Szybka Kolej Miejska w pociągu linii S1 przeprowadzi akcję „Pociąg do życia”. W pędzącym po torach pojeździe odbędą się szkolenia z udzielania pierwszej pomocy. Do akcji mogą przyłączyć się pasażerowie. Będzie można nauczyć się m.in. użycia defibrylatora AED.

„Zapraszamy 8 października na przejażdżkę linią S1, kurs o godz. 10.20 ze stacji Warszawa Ochota w kierunku Otwocka. Następny kurs o godzinie 11.50 z Otwocka do stacji Warszawa Ochota” - przekazała Szybka Kolej Miejska.

Tego dnia pokazy i krótkie instruktaże pierwszej pomocy realizowane przez Straż Miejską, Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Komendę Miejską PSP, odbędą się w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe, ul. Podskarbińska 2, w godzinach 11 – 17.

Do specjalnych namiotów, w godz. 10-18, zapraszają dzielnicowe urzędy: Mokotów (przy wejściu do Metra Wilanowska – od strony Dworca Południowego), Ursynów (parking przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów al. Komisji Edukacji Narodowej 61), Wilanów (pomiędzy budynkami Klimczaka 2 i 4 na części trawiastej), Ochota (przy ul. Grójeckiej 109 – teren placu „Pod Skrzydłami”), Ursus (przy Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Dzieci Warszawy 42) Włochy (przed Urzędem Dzielnicy Włochy al. Krakowska 257).

Syreny alarmowe w Warszawie

Środa, 9 października, to Dzień Edukacji i Alarmowania. Tego dnia o godzinie 11 zawyją syreny, następnie odbędzie się sztab ze służbami w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa. O godzinie 12 syreny 3-minutowym dźwiękiem poinformują o odwołaniu alarmu.

Jednocześnie mieszkańcy Warszawy otrzymają powiadomienie za pomocą wszystkich dostępnych kanałów komunikacji alarmowej: komunikatów warszawskiego systemu powiadomień, komunikatów regionalnego systemu ostrzegania, alertu RCB – SMS oraz komunikatów w mediach.

Celem ćwiczenia jest sprawdzenie sprawności działania systemów, zbadanie skuteczności poszczególnych kanałów w dotarciu do mieszkańców, zaznajomienie mieszkańców z ze sposobami powiadamiania w sytuacjach zagrożeń.

W tym dniu na Mokotowie w Mokotowskim Centrum Integracji Mieszkańców, ul. Jana Pawła Woronicza 44A w godz. 11-13 odbędzie się spotkanie z seniorami „Bezpieczeństwo seniorów w cyberprzestrzeni” a w godz. 13-14.30 - ćwiczenia z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Na Białołęce w Szkoła Podstawowej nr 356 ul. Głębocka 66 o godz. 18 odbędzie się spotkanie edukacyjne z Marcinem „Borkosiem” Borkowskim na temat pierwszej pomocy przedmedyczna.

Bezpieczeństwo kobiet

Czwartek, 10 października to Dzień Bezpieczeństwa Kobiet. W tym dniu pokazy i krótkie instruktaże samoobrony dla kobiet realizowane przez Straż Miejską i policjantów odbędą się w Zespole Szkół im. Michała Konarskiego ul. Okopowa 55A, w godzinach 11 – 17.

Dzielnice zapraszają w godzinach 10-18, do specjalnych namiotów przygotowanych w związku z akcją. Śródmieście (Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Emilii Plater 29), Bemowo (Park Górczewska, okolice Amfiteatru), Wola (Skwer Bohdana Lacherta przy głównym budynku Urzędu Dzielnicy Wola), Praga-Północ (parking przy budynku urzędu - ul. Kłopotowskiego 15 - od strony ul. Sierakowskiego), Białołęka (Park Magiczna jest przy ulicy Skarbka z Gór), Targówek (parking przed urzędem od strony wejścia do metra Kondratowicza).

Piątek, 11 października to Dzień Konsultacji. Od godz. 10 do 18 dzielnice zapraszają do odwiedzenia specjalnych namiotów. Bielany (skwer bezpośrednio przylegający do budynku dzielnicowego ratusza - ul. Żeromskiego 29), Żoliborz (parking przed urzędem od strony ul. Słowackiego), Praga-Południe (Centrum Kultury w Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 2), Rembertów (parking urzędu – róg ul. Konwisarskiej z al. Chruściela "Montera"), Wawer (parking przed urzędem dzielnicowym), Wesoła (parking przed urzędem dzielnicowym).

W sobotę, 12 października, w godz. 10-14, odbędzie się finałowy, rodzinny piknik w parku Świętokrzyskim. Podczas pikniku odbędzie się uroczyste wręczenie nagród w konkursie pn. „Służby mundurowe za 100 lat” organizowanego przez Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa we współpracy z warszawską strażą miejską, policją, strażą pożarną i „terytorialsami”.

