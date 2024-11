Dwa ciała znalezione w dwóch dzielnicach. „To mogli być bezdomni”

Stołeczna policja odnalazła ciała dwóch osób. Jedno z nich na Bemowie, kolejne na Białołęce. Wszystko wskazuje na to, że były to osoby w kryzysie bezdomności. Dziś miejscy strażnicy po raz 10 zainaugurowali akcję "Trochę ciepła dla bezdomnego" i apelują o to, aby zwracać uwagę na ludzi, którzy potrzebują pomocy.