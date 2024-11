Radomski Caritas i Straż Miejska z zimową zbiórką dla osób bezdomnych RDC 08.11.2024 22:14 Radomska Caritas wraz ze street workerami i Strażą Miejską prowadzi zbiórkę dla bezdomnych, która ma im pomóc przetrwać zbliżającą się zimę. Najpotrzebniejsze rzeczy przynosić można do Schroniska dla Bezdomnych Kobiet w Radomiu. - Ważna jest żywność długoterminowa, ale też ciepłe koce czy czekolada - mówi streetworker radomskiej Caritas Hubert Kaczmarczyk.

Radomski Caritas i Straż Miejska z zimową zbiórką dla osób bezdomnych (autor: Straż Miejska)

Zbiórkę żywności i ciepłej odzieży dla bezdomnych prowadzi radomska Caritas we współpracy ze Strażą Miejską w Radomiu i aktywistami działającymi na ulicy.

Osoby, które zechcą wziąć udział w akcji „Zima”, mogą przynosić dary do Schroniska dla Bezdomnych Kobiet w Radomiu. Jak się szacuje w mieście, na ulicy żyje około trzystu osób, niespełna połowa korzysta z pomocy.

Ważne, by do potrzebujących trafiło wszystko to, co pozwoli im przetrwać zimę. Na liście znalazły się tylko produkty, które stanowią niezbędne minimum - zapewnia streetworker radomskiej Caritas Hubert Kaczmarczyk.

– Przede wszystkim ważna jest żywność, konserwy, pasztety, żywność długoterminowa, także kawa i herbata. Mile widziane też są koce oraz tabliczki czekolady. Pewnie wielu z państwa pomyśli, że tabliczka czekolady to jest zbyteczna rzecz. Nie, są to rzeczy wysokokaloryczne i pomagają przetrwać minusowe temperatury – mówi Kaczmarczyk.

Zbiórka prowadzona jest od poniedziałku do piątku pomiędzy 9.00, a 20.00.

Czytaj też: Wigilia będzie dniem wolnym od pracy? Dziś Sejm zajmie się projektem ustawy