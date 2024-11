Prokuratura o śledztwie ws. śmierci Jolanty Brzeskiej: to nie jest koniec postępowania RDC 14.11.2024 11:38 Umorzenie śledztwa w sprawie śmierci Jolanty Brzeskiej nie jest końcem postępowania, ale zamknięciem pewnego etapu - poinformował Prokurator Paweł Pik z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Mariusz Marciniak dodał, że przedawnienie sprawy śmierci Jolanty Brzeskiej nastąpi 1 marca 2051 r. Do tego czasu prokuratura może wrócić do tej sprawy.

Śledztwo ws. śmierci Jolany Brzeskiej umorzone (autor: RDC)

W czwartek w Prokuraturze Krajowej w Warszawie odbyła się konferencja dotycząca śledztwa w sprawie śmierci Brzeskiej. Prokurator Paweł Pik z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku podkreślił, że umorzenie śledztwa nie jest końcem postępowania, ale zamknięciem pewnego etapu.

"To nie jest koniec postępowania, to jest zamknięcie pewnego etapu. Jeżeli pojawi się jakakolwiek okoliczność, która będzie wskazywała na okoliczności dalszego pogłębienia materiału w sprawie, to postępowanie z całą pewnością zostanie podjęte" - powiedział prok. Pik.

Poinformował, że prokuratura w toku postępowania będzie korzystać z pomocy np. funkcjonariuszy z Archiwum X. "Te czynności będą nadal kontynuowane" - dodał.

Przedawnienie w 2051 roku

Rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Mariusz Marciniak poinformował w czwartek, że przedawnienie sprawy śmierci Jolanty Brzeskiej nastąpi 1 marca 2051 r. Do tego czasu prokuratura może wrócić do tej sprawy.

"Dalsze prowadzenie śledztwa w tej sprawie nie jest możliwe z uwagi na to, że wszystkie zaplanowane czynności procesowe zostały wykonane. Ale pamiętajmy, że przedawnienie tej sprawy nastąpi po upływie 40 lat od śmierci Jolanty Brzeskiej, czyli do 1 marca 2051 roku" - powiedział Marciniak.

Przypomniał, że prokuratura już raz wróciła do tej sprawy, gdy została umorzona przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, po niemalże dwuletniej przerwie.

"Nie odkładamy tej sprawy na półkę. Wrócimy do niej, jak pojawią się nowe dowody" - podkreślił.

W październiku Prokuratura Regionalna w Gdańsku umorzyła śledztwo w sprawie śmierci działaczki Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów Jolanty Brzeskiej, której płonące zwłoki znaleziono w marcu 2011 r. w Parku Kultury Powsin w Warszawie. Podstawą umorzenia jest brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego.

Postępowanie w sprawie śmierci Brzeskiej Prokuratura Rejonowa Warszawa–Mokotów wszczęła 3 marca 2011 r. Później prowadziła je Prokuratura Okręgowa w Warszawie. W 2016 r. umorzone wcześniej śledztwo przeniesiono do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

