R. Sikorski kandydatem na Prezydenta? R. Trzaskowski: nie ma między nami rywalizacji Adam Abramiuk 26.09.2024 21:03 Między mną a Radosławem Sikorskim nie ma rywalizacji — mówił w rozmowie z Polskim Radiem RDC Rafał Trzaskowski. Mimo że obecny prezydent Warszawy jest wskazywany jako najbardziej prawdopodobny kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, to na giełdzie pojawia się także nazwisko aktualnego szefa MSZ.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (autor: RDC)

Obecny prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski jest wskazywany jako najbardziej prawdopodobny kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Na giełdzie pojawia się również nazwisko aktualnego szefa MSZ Radosława Sikorskiego.

Nasz dziennikarz zapytał włodarza stolicy, czy poparłby w wyborach Sikorskiego.

— Jestem absolutnie przekonany, że ten, kto zostanie wybrany przez Koalicję Obywatelską, będzie popierany przez wszystkich członków Koalicji Obywatelskiej. Ja nie widzę żadnej rywalizacji. Jeżeli chodzi o Radosława Sikorskiego, wiadomo było, że ma tego typu ambicje już w 2020 roku. To jest coś całkowicie naturalnego — powiedział Trzaskowski.

Rafał Trzaskowski podkreśla, że decyzja co do kandydata partii będzie podjęta do końca grudnia. Wybory prezydenckie planowane są na wiosnę przyszłego roku.

Czytaj też: Niższe stawki za odbiór odpadów w Warszawie. Ile zapłacą mieszkańcy stolicy? [SPRAWDŹ]