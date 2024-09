Niższe stawki za odbiór odpadów w Warszawie. Ile zapłacą mieszkańcy stolicy? [SPRAWDŹ] Adam Abramiuk 26.09.2024 06:16 Od 1 października 2024 roku do 30 września 2025 roku mieszkańcy Warszawy zapłacą mniej za odbiór odpadów. Miesięcznie za gospodarstwo domowe w zabudowie jednorodzinnej wyjdzie 91 zł (aktualnie stawka wynosi 107 zł), a za gospodarstwo domowe w zabudowie wielolokalowej 60 zł (aktualnie 85 zł).

Mieszkańcy Warszawy zapłacą mniej za odbiór śmieci (autor: MPO Warszawa/Zdjęcie ilustracyjne)

Od przyszłego tygodnia niższe stawki za odpady w Warszawie. W Polskim Radiu RDC przypominamy o ważnej informacji dla mieszkańców stolicy.

Mniej będziemy płacić przez najbliższy rok. Pozwoliła na to nadwyżka w budżecie.

— Ta nadwyżka się pojawiła, więc chcemy czasowo, podkreślam czasowo, rzeczywiście taką obniżkę wprowadzić. I później zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja budżetowa miasta, jak będzie wyglądał bilans, jeżeli chodzi o gospodarkę śmieciową. Wtedy będziemy mogli decydować, czy ta obniżka czasowa będzie utrzymana, czy wrócimy do tych stawek, które do tej pory obowiązywały — mówił prezydent Rafał Trzaskowski.

Mieszkańcy bloków będą płacić 60 zł zamiast 85 zł — to roczna oszczędność 300 zł.

W domach koszt odbioru śmieci to 91 zł zamiast 107. Oszczędność wynosi 192 zł.

Nowe stawki za odbiór odpadów

W czerwcu na sesji Rady Warszawy, radni miejscy przegłosowali obniżkę opłat za śmieci. W uzasadnieniu projektu uchwały wyjaśniono, że ustalając w 2021 r. wysokość stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. dokonano ustalenia historycznych oraz prognozowanych kosztów działań związanych z gospodarowaniem odpadami.

Ustalono, że dochody z opłat za gospodarowanie odpadami w ustalonej wysokości w latach 2022-2024 nie pokryją w całości kosztów funkcjonowania systemu.

„Począwszy od II półrocza 2021 znacznie zmniejszyło się w stosunku do zakładanego wykonanie wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Obniżenie kosztów wynikało z działań podjętych przez miejską spółkę, realizującą zadanie własne miasta polegające na zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z terenu m.st. Warszawy. Odpady były kierowane do zagospodarowania również do instalacji położonych poza województwem mazowieckim, w których koszty zagospodarowania były niższe w stosunku do lokalnych instalacji” - napisano w uzasadnieniu.

Zaznaczono też, że w wyniku postępowań przetargowych prowadzonych w 2022 r. na odbiór odpadów uzyskano ceny jednostkowe o 25 proc. niższe w stosunku do poprzednich (najniższe oferty).

Prognozowano też, że w związku z napływem uchodźców z Ukrainy wzrośnie ilość wytwarzanych odpadów. Okazało się, że nie był to aż tak duży wzrost, jak zakładano. Spowodowało to wystąpienie nadwyżki w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. W uzasadnieniu zaproponowano, przeznaczyć ją na sfinansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Warszawy w okresie 12 miesięcy licząc od 1 października 2024 r.

W porządku obrad znalazł się punkt z propozycją klubu radnych PiS, którzy zaproponowali bezterminową obniżkę opłat za śmieci w wysokości za gospodarstwo domowe w zabudowie jednorodzinnej 87 zł, a z gospodarstwo domowe w zabudowie wielolokalowej 69 zł. Projekt ten został jednak zdjęty.

Czytaj też: Ceny za akademiki i wynajem pokoju w górę. Studenci: jest dużo drożej