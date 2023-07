Co z nowymi stawkami za odbiór śmieci? „Co się odwlecze, to nie uciecze”

Projekt nowych stawek za odbiór odpadów w Warszawie kolejny raz odsunięty w czasie. Podczas czwartkowej sesji rady Warszawy głosami Koalicji Obywatelskiej został on zrzucony z planu obrad. – To kolejna próba niedopuszczenia do głosowania – mówi radny PiS Wiktor Klimiuk.